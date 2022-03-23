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今年前2月 東莞外貿增長4.9%
廣東省東莞市政府21日披露，今年1至2月東莞市外貿進出口值達2133.6億元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長4.9%。在今年一開年就遭遇新冠肺炎疫情的情況下，「世界工廠」東莞的外貿仍保持穩定增長。
中新社報導，東莞市是世界知名的製造業城市，這裡外貿企業眾多，被稱為「世界工廠」，也是大陸珠三角地區台商聚集的重鎮。
據當地海關統計數據顯示，今年1至2月東莞市外貿進出口同比增長4.9%，其中，出口1329.2億元，同比增長6.9%，進口804.4億元，同比增長1.8%、進出口增速在廣東省內外貿總額前五名城市中居第一。
今年1至2月，東莞對東協國家、美國、香港、台灣、歐盟、日本等國家和地區的進出口都實現增長，占同期東莞市外貿進出口總值的七成多。同期，東莞對「一帶一路」沿線國家進出口表現亮眼，達513.2億元。
從進出口企業類型看，今年1至2月，東莞民營企業出口、外商投資企業進口表現較好。其中，外商投資企業進出口1010.4億元，同比增長7.3%，占同期東莞市外貿進出口總值近一半。
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