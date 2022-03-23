5G用戶達到3.84億 占比23.3%

據最新統計，至2022年2月末，中國大陸三家基礎電信企業5G移動電話用戶達3.84億戶，比上年末淨增2905萬戶，占移動電話用戶總數的23.3%。

中新社報導，大陸工業和信息化部22日在官方微信發布了2022年1-2月分通信業經濟運行情況。據統計，截至2月末，5G基站總數達150.6萬個，占移動基站總數的15%。其中，1-2月新建5G基站8.1萬個。大陸工信部此前表示，今年新建5G基站60萬個以上，使基站總數今年年底達到200萬個。

數據顯示，東部地區5G建設和應用領先。截至2月末，東、中、西部和東北地區5G基站占本地區移動電話基站總數的比重分別為16.6%、14.8%、12.9%、14.2%，東部地區占比領先。東、中、西部和東北地區5G移動電話用戶數占本地區移動電話用戶總數的比重分別為24.1%、23.3%、22.3%、21.3%，東部地區占比領先。

據統計，1-2月，中國電信業務收入累計完成2586億元人民幣，同比（與上一年同期相比）增長9%，增速同比提升3.2個百分點。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長23.4%。

IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務成為收入增長點。其中，雲計算和大數據收入同比增速分別達124.6%和58%，數據中心業務收入同比增長20.6%，物聯網業務收入同比增長21.9%。