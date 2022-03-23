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1、2月手機出貨量 降22.6%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國信息通信研究院21日發布的數據顯示，2022年前兩個月，中國大陸市場手機出貨量累計4788.6萬部，同比下降22.6%。其中，5G手機出貨量3769.8萬部，同比下降11.0%，占同期手機出貨量的78.7%。

中新社報導，2月手機出貨量下滑更為明顯。2022年2月，大陸國內市場手機出貨量1486.4萬部，同比下降31.7%，其中，5G手機1137.4萬部，同比下降24.5%，占同期手機出貨量的76.5%。

手機新發布機型也少於去年。2022年1-2月，上市新機型累計59款，同比下降27.2%，其中5G手機30款，同比下降37.5%，占同期手機上市新機型數量50.8%。

2022年1-2月，中國大陸國產品牌手機的出貨量累計3843.4萬部，同比下降27.9%，占同期手機出貨量的80.3%。這低於華為高端機未退出市場時大陸國產品牌出貨量接近九成的占比。

榮耀CEO趙明上周接受採訪時認為，今年中國大陸市場手機出貨量會下滑，幅度取決於疫情及其他因素變化。他也提及，消費者換機周期延長至25至30個月，也造成出貨下滑。

研究機構Counterpoint Research認為，今年隨著零部件供應的緩和以及全球供應鏈和物流體系的恢復，預計全球智慧手機出貨持續增長，同比增長可達7%。印度、拉美和亞太地區（不包括中國大陸）都將保持高增長，歐洲持續回暖，中國大陸和美國兩個成熟市場則會表現平緩。

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