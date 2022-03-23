6G估2030商用 互聯無所不在

為搶占市場先機和話語權，中國大陸積極研發6G技術應用，據大陸科技部旗下「科技日報」22日報導，大陸業界普遍預測，6G將在2030年左右商用。東南大學信息科學與工程學院教授洪偉說，人類將實現無處不在的訊息互聯。

據報導，6G從需求到標準，正在按照既定的步伐前行。中國工程院院士鄔江興指出，作為面向2030年之後的智能網聯基礎設施重要支撐技術，6G必須探索和開闢技術性能、成本投入、能源消耗、安全可靠、持續高效等多目標可持續協同發展的新模式。

中國電信首席專家畢奇表示，怎麼將真正有商業價值的願景甄別出來，加快相關關鍵技術的研發，使其能在6G期間付諸實際部署，是未來幾年科研的重要任務。

對於6G應用，洪偉說，最革命性的進步將是中低軌衛星網絡與地面後5G網路的融合。他說，人類將第一次實現無線通信網路對整個地球表面和近地空間甚至部分外層空間的全覆蓋，從而真正實現無處不在的訊息互聯。

談到美國SpaceX執行長馬斯克的星鏈，畢奇說，星鏈是通過衛星鍋接收和發射信號，目標用戶群與移動通信大不相同。他認為，6G能否突破損耗及商業模式難題，把星鏈在6G期間連到手機而不需衛星鍋型天線，以及有多少6G用戶，願意承擔衛星服務的費用，目前挑戰仍然很大。

中國移動研究院首席科學家易芝玲指出，未來三到五年，將成為6G潛在關鍵技術的窗口期（指變化較多的時期），是搶占通信領域技術制高點和培育產業基礎的關鍵。

談到6G技術的安全、可持續性，鄔江興說，面向人機物三元融合的世界，6G在注重傳統訊息安全機密性、完整性、可用性和隱私保護上，還須特別重視6G網路的廣義功能安全，以有效應對未來「高強度網路戰」的攻擊。

3月初全國人大政協兩會舉行期間，大陸工信部部長肖亞慶曾在受訪時表示，大陸在發展5G的同時，也為下一代通信技術，6G的發展提前謀畫、做好部署。