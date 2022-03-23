大眾汽車集團 布局電池供應鏈

大眾汽車集團（中國）21日披露，為了加強快速增長的電動出行領域的競爭力，大眾汽車集團（中國）與華友鈷業和青山集團簽署諒解備忘錄，擬成立兩家合資公司，業務覆蓋電池正極材料供應鏈的上下游。該項目旨在降本增效，確保電池原材料供應鏈的可持續性，以促進中國大陸新能源汽車增長。

中新社報導，大眾表示，此次合作意欲實現成本優勢，確保原材料供應，同時加強在前驅體、正極材料等全產業鏈的技術創新協同。正極材料是鋰離子電池的主要組成部分，決定了電池的能量密度，同時也占據了動力電池的大部分成本。此次合作將有助於實現集團電池成本降低30%至50%的長期目標，同時通過技術協同不斷提升動力電池能量密度等關鍵性能。

大眾汽車集團（中國）將與華友鈷業和青山集團組建一個專注於鎳、鈷原料生產的上游合資公司；同時還計畫與華友鈷業建立專門從事鎳、鈷硫酸鹽精煉、前驅體加工和正極材料生產的下游合資公司，以支持大眾汽車在中國大陸市場的新能源汽車增長戰略。

其中，與華友鈷業和青山集團在印尼成立上游合資公司。印尼擁有全球10%以上的紅土鎳礦儲量。大眾汽車與華友鈷業、青山集團計畫在印尼成立一家合資公司，三方會將各自的優勢資源共同投入電池原材料的生產中。預計在滿產後，該合資公司的原材料總產能可以滿足160GWh（吉瓦時）電池所需的鎳、鈷原材料供應。

與華友鈷業在廣西成立下游合資公司，專門從事鎳、鈷硫酸鹽的精煉、前驅體加工和正極材料生產，進一步優化電池成本，同時減少在新能源汽車中國大陸供應鏈中的碳排放。