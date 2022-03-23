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中概股最大回購紀錄 阿里巴巴回購250億美元

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導

阿里巴巴22日宣布進行股票回購，最高回購規模增至250億美元相當於近十分之一市值，創中概股最大規模回購紀錄。業內人士表示，中概股低位回購是理性的市場選擇。阿里擴大回購也開啟新一輪中概股回購熱潮，近4個交易日來，已有40多家上市公司紛紛回購自家股份。

阿里巴巴此次股份回購計畫有效期為兩年至2024年3月止。截至3月18日，根據早前公布的股份回購計畫，阿里巴巴共回購5,620萬股美國存託股（相當於約4.496億股普通股），總額約92億美元。

而早在2020年12月阿里董事會授權回購100億美元的美國存託股；2021年8月再宣布回購規模擴大至150億美元。此次阿里將股份回購計畫再擴大至250億美元，是近3季以來連續第二次擴大其股份回購規模，反映對未來持續增長充滿信心。

除了阿里，有不少上市公司宣布進行回購。中國基金報報導，近4個交易日來包括傳智教育、偉時電子、創維數字等40多家上市公司宣布回購公司股份。

業內人士表示，這波回購潮，一是政策激勵，大陸國務院金穩委16日專題會議後，證監會迅速召開擴大會議，提及「鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購」。另外，也是上市公司要向市場傳遞明確的信心，支撐股價。

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