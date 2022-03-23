上海拚2025 增20萬高技能人才

上海規畫，到2025年需要新增高技能人才20萬人以上。上海市總工會的相關調研顯示，企業高技能人才需求巨大但供不應求，一些大型製造工廠常年缺工人數高達上萬人。上海市政府參事胡衛表示，持續打造上海高技能人才高地，刻不容緩。

中新社報導，「目前高端技能人才和高級技工供不應求。」在一線工作已超過30年的中國寶武寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠技能專家王軍說，要打破高技能人才的天花板，拓寬發展通道，讓更多的家長和孩子願意並且樂意將高技能人才作為自己的職業目標。

近年來，上海也積極為高技能人才搭建施展才華的舞台，豐富了人才引進的範圍，為人才提供落戶契機。同時，建立新型培養人才的型態和管道。

在上海松江區的正泰電氣電力變壓器製造部繞線車間，師傅胡安闊對剛到新職位的余甜甜詳細傳授繞線時繞向、匝數等經驗。供職正泰電氣11年的胡安闊先後帶了30餘名徒弟，是企業新型學徒制的帶頭人。

自2019年全面推行企業新型學徒制以來，松江有27家企業45個培訓項目申報開展學徒制工作，三年間共計培養3333人，發揮了企業培訓高技能人才的主體作用。

誠然，市場上高技能人才供不應求，但高技能人才也有自己的煩惱。有高級技師「吐槽」自己獲得高級技師職稱近20年，但工資收入僅相當於所在企業獲得高級職稱5年的工程技術人員。

王軍建議，要在高含金量政策舉措上下真功夫，完善頂層設計制度，優化政策服務。「要讓高技能人才的『錢袋』鼓起來，不被困在『職稱』裡。」上海市總工會副主席黃紅表示，要加快建立高技能人才職業培訓教育體系，為技術產業工人終身學技能提供有效支撐。

經濟社會發展對技能型人才的素質也提出了更高要求。在胡衛看來，中國大陸的職業技術教育落後於產業發展，這對製造業的發展形成了掣肘。隨著就業市場供給結構的改變，相信會湧現出大批創造高效勞動價值的「工匠」型職業技能人才。