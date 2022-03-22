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小米2021年淨利潤年增七成 預計2024量產智慧汽車

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
小米集團公布2021年財報。圖取自小米集團
小米集團公布2021年財報。圖取自小米集團

小米集團於22日公布 2021 年全年業績，去年小米集團總收入達人民幣3,283 億元，年增33.5%。經調整淨利潤達人民幣220 億元，年增69.5%。至於小米備受關注的造車業務，小米集團表示，汽車業務研發團隊規模已超過1,000人，小米智慧電動車持續維持在2024年上半年正式量產的預期。

在小米最主要的智慧型手機業務上，去年，小米智慧型手機全球出貨量1.9億台，年增30% 。其中，高端智慧行手機全球出貨量超2400萬台 ，按出貨量計，高端智能手機佔比由2020年的約7%增長至約13%。

全球化業務方面，去年小米境外市場收入為人民幣1,636億元，年增33.7%，佔總收入的49.8%。 除智慧型手機業務外，境外互聯網收入人民幣50億元，年增84.3% 。

在用戶數部分，截至2021年12月，全球MIUI月活用戶數年增28.4%，達5.1億，淨新增MIUI月活用戶數達1.13億。

此前小米董事長雷軍稱，預計未來五年研發投入超人民幣1,000億元。2021年，小米研發支出達人民幣132億元，年增42.3%。

至於備受矚目的造車業務，小米集團表示，繼2021年3月宣布造車計劃以來，小米的智慧電動汽車業務進展超預期。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超過1000人，未來將繼續在自動駕駛、智能座艙等核心領域拓展研發，保持預計在2024年上半年正式量產。

此前，路透預計小米2021年全年營收料為3,258.62億元人民幣，年增32.54%，全年淨利潤料為人民幣218.9億元，年增7.54%。

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