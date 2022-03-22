工業富聯大手筆 擬2008億元閒置資金買理財產品

鴻海集團旗下工業富聯（FII）今（22）日發佈，將以閒置自有資金購買理財產品和進行結搆性存款，最高額度人民幣476億元（約新台幣2008億元）。FII大手筆資金使用， 市場認為是利好，顯示債務端減少現金流充裕；也有質疑現有資金「過剩」，指望理財產品不如應發展更好投資項目。

工業富聯2021年營收人民幣4395.57億，增長1.8%；淨利潤人民幣200億，增長14.8%。營收、獲利均創歷史新高。

工業富聯表示，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以閒置自有資金購買理財產品和進行結構性存款，不影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，且有利於提高資金使用效率，增加公司收益。

對企業而言，用閒置資金購買理財產品相對划算，由於理財產品遠比銀行存款收益率高，且變現能力非常強，幾乎相當於現金。

公告並指出，以人民幣476億元閒置自有資金，將投資銀行、銀行理財子公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、中短期(不超過一年)、保本的理財產品和結構性存款，資金可以滾動使用。

工業富聯董事會對人民幣476億元閒置資金授權期限，將至2022年度董事會止。