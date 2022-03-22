恒大擬今晚開投資者會議 陸媒：創辦人許家印不出席

因深陷債務危機，中國恒大仍繼續停牌，據澎湃新聞報導，今晚9時將召開投資者電話會，參會者有中國恒大執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林和風險管理委員會委員陳勇。

報導指出，中國恒大集團將連同其財務顧問（中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司），在22日晚上9時召開投資者電話會。另從人員名單來看，中國恒大董事局主席許家印將不會出席此次電話會。

其中，梁森林同時是香港中國金融協會副主席、中國信達（香港）控股有限公司董事長。信達香港為中國信達資產管理股份有限公司的全資子公司，主要從事境內外不良資產投資、股權投資、夾層投資、債權投資及證券投資、中長期債券發行、優質資產及結構性固定收益產品及跨境金融服務。

在此之前，恒大系三家上市公司中國恒大、恒大物業、恒大汽車，於21日上午9時起，在港交所暫時停止買賣，並指稱「有待本公司刊發一份載有內幕消息的公告」。有分析認為，恒大此次停牌，可能與廣東省政府計畫3月底前，公布其債務重組的方案有關。

22日早上，三家公司發布公告指稱，因自去年下半年起，公司經營環境發生重要變化，在加上新冠疫情影響，公司2021年度業績報告預計無法如期完成，將導致股票繼續停牌。

去年12月6日，由於債務跳票導致廣東省政府工作組進駐後，中國恒大公告，考慮到本集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，董事會決議設立「中國恒大集團風險化解委員會」，由恒大創辦人許家印擔任該委員會主席，並有廣東粵海控股、廣州越秀集團兩家大型國有企業的代表出任聯席主席和委員，其他委員還有中國信達資產管理、國信證券、北京市中倫律師事務所等機構代表擔任。