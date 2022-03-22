東芝將斥資 8.4 億美元擴充功率半導體產能

據日經報導，東芝子公司將在 4 月開始的新財年增加資本支出，以在需求旺盛的情況下擴大其主要生產基地的功率半導體器件的產能。

東芝電子器件與存儲設備已為 2022 財年指定投資 1000 億日元（8.39 億美元），比 2021 財年 690 億日元的估計高出約 45%。

這筆資金將資助在石川縣的生產子公司加賀東芝電子的場地建設一個新的製造設施，該設施計劃於 2023 年春季開始。它還將包括在現有結搆內安裝一條新的生產線。此次升級預計將使東芝的功率半導體產能提高約 150%。

功率器件廣泛用於電子設備中的供電和控製，有助於減少能量損失。隨著碳中和的加速和車輛電動化，功率器件的需求正在增加。

產能擴張將不僅涵蓋由矽片製成的功率器件，還包括以碳化矽和氮化鎵為晶圓的下一代芯片。

東芝還將擴大對另一個主要產品類別硬盤的投資。它已開發出將存儲容量提高到超過 30 TB 的技術，或比當前可用水平高出 70% 以上，並致力於早期商業化。

東芝電子器件和存儲公司正在設想數據中心和電源設備的硬盤敺動器的增長，並正在緊急加大在這兩個領域的投資。為了加強其重點，該部門在 2020 財年重組了其業務，結束了系統芯片業務的新發展。

東芝已在截至 2025 財年的五年內為設備業務指定投資 2900 億日元，而上一個五年期間為 1500 億日元。該集團在當前五年任期的前兩年使用了約 60% 的預算，如有必要，將考慮投入更多資金。

此前，該集團已公佈計劃拆分為三個針對基礎設施、設備和半導體存儲器的公司。但大股東對此表示反對，分拆能否實現尚不確定。