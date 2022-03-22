中國恒大業績難產 三家上市公司繼續停牌

中國恒大、恒大物業、恒大汽車21日起在港交所暫時停牌後，22日一早三家公司發布公告指稱，因自去年下半年起，公司經營環境發生重要變化，在加上新冠疫情影響，公司2021年度業績報告預計無法如期完成，將導致股票繼續停牌。

在此之前，恒大系三家上市公司於21日上午9時起，在港交所暫時停止買賣，並指稱「有待本公司刊發一份載有內幕消息的公告」。有分析認為，恒大此次停牌，可能與廣東省政府計畫3月底前，公布其債務重組的方案有關。

22日盤前，三家公司一同發布內容雷同的「內幕消息」，以中國恒大為例，公告指出，延期刊發2021年年報的原因是，自去年下半年起，其經營情況發生重要變化，審計機構增加了大量額外的審計程序，再加上新冠疫情的相關影響，根據中國恒大管理層目前掌握的資料，其將無法按期完成審計程序。

公告指出，由於審計工作尚未完成，中國恒大預計無法根據相關上市規則於2022年3月31日或之前刊發截至2021年12月31日止年度之經審核業績。

除了宣布業績難產外，中國恒大還公告，考慮到本集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，本公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律顧問，協助本公司開展債務風險化解工作，跟進債權人要求，依法公平處理債務問題。

恒大物業另在公告中指出，公司在審核截至2021年12月31日止年度的財務報告過程中，發現公司有約為人民幣134億元的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。本公司將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

中國恒大、恒大汽車、恒大物業均指出，根據上市規則，未刊發財務資料前，停牌通常會持續有效。同時，恒大地產所有存續公司債券也已於21日停牌。

停牌前，中國恒大漲8.85%，股價報港幣1.65元。恒大汽漲12.82%，報港幣3.52元。恒大物業停牌漲2.68%，報港幣23元。