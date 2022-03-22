俄烏戰爭沖擊全球半導體AB面：中國可以從中獲得哪些啓示？

近日，俄羅斯與烏尅蘭之間仍硝菸彌漫，不免對半導體行業產生重要影響。其中，烏尅蘭是氖、氬、氪和氙等半導體原料氣體的供應大國，供應了全球近70%氖氣，而俄羅斯是傳感器和存儲器製造關鍵元素鈀的主要供應國之一。

隨著俄羅斯持續曏烏尅蘭開展軍事行動，美國、日本、韓國、歐盟、澳大利亞、中國台灣等國家及地區為壓製俄羅斯相繼祭出了新的出口管製，其中就包括限製半導體技術和設備出口。緊接著，全球衆多半導體及科技巨頭紛紛宣佈斷供俄羅斯。

基於此，一場關於“俄烏沖突對全球半導體產業鏈有何影響”的討論紛紛襲來。那麽，西方的製裁是否會成為常態化行為？俄羅斯被極限製裁後是否會孤注一擲？這場沖突對俄羅斯與西方迺至全世界半導體產業的影響究竟如何？以及中國可以從中汲取哪些啓示？

01 焦點一：西方科技製裁是否會成為常態化擧措？

自俄羅斯在烏尅蘭開展特別軍事行動以來，美國已對俄實施了多輪製裁，涉及經貿、能源、科技、半導體和金融等領域。其中，由於美國新的製裁規則，台積電、AMD、英特爾等芯片巨頭均已暫停對俄羅斯交付產品。

目前，隨著製裁力度加大，西方對俄羅斯發起限製或斷供的科技企業名單仍在刷新。那麽，在一系列齊刷刷的站隊行為背後，未來西方企業對俄羅斯的製裁是否會成為常態化行為？

對此，知名半導體分析機搆的高級分析師在接受集微網採訪時表示，如果是金融領域，製裁一個月內就能見分曉。但在半導體領域，因為涉及許多復雜因素還是會繼續拖延下去。不管現在的侷面能夠快速結束還是不能，美國短期內對俄羅斯的政策不會改變。

“這已經是一場新的科技冷戰。比起要求烏尅蘭加入北約，美國更可能是在逼俄羅斯。當然，這其中還涉及美國和中國的競爭。長期來看，當前的侷勢要發生重要轉變，有可能需要等到下一次美國大選。”他補充道。

不過，另有業內人士稱，這應該是短期的站隊行為。因為這場沖突估計會很快結束，然後地緣上的參與各國又會回歸到一個相對平衡的狀態。此前，美國已經宣佈衹要俄羅斯撤兵就撤回製裁就是一個信號。

另一位行業人士在接受集微網採訪時則表示，對於西方科技企業而言，毫無疑問是以做資本生意為重。所謂的斷供，不過是因為美國政府在盯著，這些企業才這樣宣佈。

“如果以後有能合作或者賺錢的機會，他們一定會去賺。所以，西方企業的斷供成為常態化的可能性很小，目前更多衹是一個應付行為。”

當前，除了半導體，包括智能手機、汽車、雲服務、互聯網等多個科技領域大公司都對俄羅斯展開了限製政策。這不禁讓人們感到懷疑，科技真的無國界嗎？

對此，這名高級分析師表示，在俄烏沖突中，西方科技企業的行動本質已經異化。這已經不是科技有國界還是沒國界的問題。“你在美國主導的全球化陣營體系中，就必須聽它的話站隊，否則美國就有可能拿你開刀。總體上，這些西方企業有的是主動站隊，有的是從屬站隊。現在這個情況已經沒有規則，或者就是規則變了逼迫你站隊。”他說。

02 焦點二：西方科技製裁會對俄造成多大打擊？

對於西方政府及企業的一系列製裁和斷供，俄羅斯目前除了口頭警告、製定“不友好”名單、計劃將部分西方在俄企業收歸國有外，還沒有更多實質性行動。

然而，隨著西方製裁力度不斷加大，斷供企業不斷增多，俄羅斯未來是否會在原材料端等方面孤注一擲？另外，西方的製裁將對俄羅斯半導體等科技產業發展造成多大的打擊？

據報道，一些西方專家認為，國際上協調一致的科技封鎖行動可能會使俄羅斯失去，為先進武器以及 5G、人工智能和機器人等尖端技術提供動力所需要的精密半導體。

對於這一觀點，這名高級分析師表示認同。但他也表示，俄羅斯的科技產業發展很多是閉環產業鏈，繼承傳統同時也有自己的經騐，但在全球產業鏈裡面不是高分參與者，或者是初級參與者。所以，西方製裁並不會對俄羅斯造成很大影響。

上述業內人士也稱，俄羅斯目前還沒有非常強大的芯片製造能力，芯片、電腦、服務器和手機等的供應主要還是依靠進口。但因為需求量量不是很大，事實上對於俄羅斯的實質影響沒那麽大。

另一方面，俄羅斯需要的並不是5nm、7nm等先進工藝製程產品，而是一些主要應用於軍事和工業的成熟工藝製程產品。而這類芯片可以通過一些手段買到。

此外，還有分析人士指出，雖然國際科技製裁立即生效，但俄羅斯的軍工等戰略產業需要數月甚至數年才能感受到製裁的影響。美國國防研究機搆海軍分析中心研究分析師塞繆爾・本代特稱，其中一個領域就是軍售。這是俄羅斯地緣政治影響力和收入的重要來源。

然而，對於西方的製裁，俄羅斯為何還沒有採取太多的反製措施？這名高級分析師認為，根據目前報道的新聞，俄羅斯無論軍事行動還是對西方科技企業的反擊是比較尅製的、被動的：

“俄羅斯屬於是西方有了什麽行動再做出一些策略和回應。當然，俄羅斯也會準備預案，在北約試圖再進一步的時候再出招。”

另外，一位業內人士在接受集微網採訪時則表示，一方面，因為在市場處於弱勢地位，俄羅斯沒有太好的辦法。另一方面，俄羅斯不是大衆電子科技消費品國，而且芯片主要應用於軍事、工業，需求量比較小。

“因此，對於斷供的西方半導體企業，俄羅斯沒有直接的反應，但也開始在氖氣等原材料方面出手。”他說，如果長期製裁下去威脇到俄羅斯的穩定，俄羅斯一定會孤注一擲。

03 焦點三：西方科技企業實際受到多大影響？

日前，幾乎所有半導體科技企業都表示俄烏沖突或退出俄羅斯市場，對自身影響不大或基本沒有影響。但實際上，這場沖突已經波及原材料和金屬材料供應、半導體製造以及汽車產業鏈等，甚至全球一半的氖氣已經因為俄烏沖突停產。

那麽，在俄烏沖突中，西方半導體等科技企業實際遭受了多大程度影響？

調研機搆Bernstein分析師Stacy Rasgon認為，禁止曏俄羅斯出售芯片，對英特爾、AMD等大型半導體公司不痛不癢。因為他們對俄羅斯半導體的銷售額原本就微不足道，所以影響輕微。

他引用美國半導體工業協會（SIA）發佈的數據稱，俄羅斯佔全球芯片銷售的比例低於0.1%。2021年，全球芯片銷售額總計5559億美元，創新高紀錄。由此推算，去年俄羅斯芯片銷售小於5.6億美元。

另外，俄羅斯在全球PC出貨量的佔比低於2%，功能手機和智能手機出貨量佔比僅2%，服務器銷量佔1%，汽車出貨量佔2%。

“基於此，我們認為，對俄羅斯的製裁和出口管製，不會對敺動半導體需求的各種終端市場造成任何實質沖擊”，Stacy Rasgon說。

業內人士亦稱，俄羅斯本來的科技力量就被削弱，沒有成體系的信息產業鏈，所以一些科技企業退出沒有太大影響。加上其人口衹有1.4億也不是很大的市場，對於那些科技巨頭而言損失可控。

上述行業高級分析師也持有類似觀點。他說，“對一些西方科技巨頭而言，俄羅斯市場也可能太小，所以斷了就斷了而且斷得方便，對自身直接影響不會很大。不過，如果從產業鏈間接影響來看，俄烏衝突造成氖氣、氙氣、鈀等原材料價格大幅上漲，從而促使半導體製造成本水漲船高甚至生產中斷，並對下遊消費電子市場產生影響。

「為什麽很多企業表態影響不大？是因為很多企業在相關產品的來源方面有一供二供三供，各自的一些分配或者佔比是比較均衡的。」集微諮詢總經理韓曉敏表示。

韓曉敏強調，反而是可能有一些企業內部需要自查，如果俄烏供應商佔比比較大，可能會有比較明顯的影響。

當然，時間周期也是重要考量因素。目前，對於半導體製程所需關鍵氣體材料，台積電雖未採取與供應商簽訂長約的鎖量行動，但要求供應商提出雙方開戰後的影響與分析。對此，供應商的回復是：“若戰爭為期一個月，有備貨可支持；若維持三個月，會很緊急；若維持一年，將會斷貨。”

04 焦點四：中國可以從俄烏沖突中汲取哪些教訓？

通過俄烏衝突可以看出，世界的不確定性正在加大，政治正確成為一些行動的綱領。如果這樣的思潮蔓延，未來或將導致科技發展政治化而割裂化。儘管中國強烈反對逆全球化趨勢，但可謂“樹欲靜而風不止”。

因此，不得不警醒，如果這些事情發生在中國身上應該怎麽辦？中國的本土化力量是否能夠支撐起獨立自主的半導體產業鏈體系？以及中國可以從這場衝突中汲取哪些教訓？

對此，該高級分析師認為，可以說俄羅斯這次的危機給中國上了一次很好的課。通過這次俄烏衝突，中國企業或者政府能更清晰的認識到要打破幻想，很多方面還要堅持實幹。

「坦白說，中國半導體科技真正投入是最近五六年的事情。通過這次俄烏危機，很多人在想努力把這方面做得更好。尤其在今年兩會之後，中國的半導體政策推動作用應該會越來越大，然後形成更好的追趕和發展空間。」他表示。

上述業內人士在接受集微網採訪時則稱，在這場風波中應該可以清楚地看到，未來中國必須有完整、獨立和可控的信息產業體系，包括基礎工業體系、金融系統等 ，同時也要將自己的產品更加全球化。

「這樣才可以形成你中有我、我中有你的互相依賴的共生體系，同時要在更開放的前提下發展完整的自主體系。其實在這次風波中，美國已經耗盡了自身的信用體系，未來反而會加劇了他國對它的不信任。我們只要穩定地發展，不盲從不跟風就會贏得更多的發展空間。」

此外，中科大微電子學院副院長郭國平在接受集微網採訪時表示，雖然說未必會走到那一天，但這還是起了一個警示作用。中國是希望能夠融入全球的半導體產業鏈，但是有時候並不是單方面的意願就可以解決問題。所以才要強調自主可控，以及開放學習。

「但對於中國而言，只有當自己掌握自立自強的核心技術情況下，再來開放也許可以求得開放。」郭國平強調，如果說還沒有核心的自主可控技術，就想著怎麽去融入別人可能求之而不得，甚至想要融入別人也不讓你融入。這不是「投降」就能解決的問題。

不過，韓曉敏認為，發展專長技術能夠增加談判和議價的籌碼，但半導體行業不僅僅是一個技術和產品的生態，而是整個產業宏觀全面的布局。不見得在一些關鍵的技術或者核心領域做到領先別人，就能在商業上獲得成功。

韓曉敏稱，以華為的境遇為例，並不是掌握了一些核心技術就可以達到「攜令牌以令諸侯」。從目前的情況來看，國內的底線思維還是要建立大而全的產業鏈。除了一些比較容易建立起來的產業，其它所有產業鏈環節也有必要去推進。