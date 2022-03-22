陸就業形勢穩 實體產業吸人才

專業人力資源機構中智公司21日發布的最新調研結果顯示，2022年中國大陸就業形勢基本穩定，實體產業對人才吸引力增加。

中新社報導，2022年大陸「全國兩會」上，穩就業再次被擺上突出位置，今年「政府工作報告」中31次提及「就業」這一關鍵詞，將「著力穩定市場主體保就業」單獨列為工作任務之一，並提出系列政策舉措。

2022年以來，中智開展了一系列人才與就業相關主題的調研。從人才需求來看，2022年42%的企業人員編制增加，四成企業人員編制和去年基本持平，不到兩成企業人員編制縮緊或減員優化，就業形勢基本穩定。

從企業招聘需求來看，企業社招和校招需求同步擴張，分別有45%和36%的企業社招、校招需求增加。企業擴招的崗位主要為銷售、研發技術和一線藍領人員。

應屆生就業方面，調研結果顯示，近六成企業認為2022年高校（大專院校）生就業形勢嚴峻，存在就業難的問題。近期疫情形勢下，應屆生求職和高校生實習受影響，同時企業校招開展暫緩或推遲，部分企業甚至出現校招需求縮減或凍結，加劇應屆生就業的嚴峻。

2022年整體人才市場需求穩中有升，但各行業表現有所不同。高科技、醫藥健康行業中大部分企業經營以增長擴張為主，人才需求也同步上漲，近六成企業招聘需求增加。高科技行業中5G通訊、人工智能、大數據、智能硬件等是人才擴招的主要領域，醫藥健康行業中生物醫藥、疫苗、檢測試劑、在線醫療等領域人才需求增加明顯。

房地產、互聯網、旅遊／會展／酒店／餐飲、教育培訓行業受政策調控和疫情影響較大，企業多處於調整轉型期，人員需求較弱，三到四成企業招聘需求減少。

在行業間人員流動方面，存在數位化人才從「互聯網大廠」流向「工廠」的趨勢，許多先進製造、智能製造、集成電路、智能硬件等實體產業的「工廠」加大人才吸引和激勵力度，跨界進入「工廠」的數位化相關專業人員越來越多，例如算法、大數據、軟件和硬件開發工程師等崗位人才。