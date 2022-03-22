25年500家 台商深耕大陸茶餐廳

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「公司總部大樓馬上要在長沙落成，預計今年6月投入使用。」深耕茶餐廳的台商鍾晨亮到大陸開茶餐廳已25年，事業不斷壯大。

中新社報導，鍾晨亮在台灣嘉義農村長大，大學畢業後入職房產中介企業。1994年，25歲的鍾晨亮因工作到大陸。1997年他辭職創業，成立花之林餐飲管理公司，在上海開設第一家茶餐廳。

「台灣喝茶氛圍比較濃，那時上海也沒什麼餐飲店，我就認定做中餐的茶餐廳會有很強的消費競爭力。」鍾晨亮說，第一家店的面積只有94平方公尺，但生意非常好。很快，他又接連開了兩家店，並憑藉好口碑在華東地區發展了不少加盟店。

隨著湖南加盟商逐漸增多，以及當地經濟社會發展態勢較好，鍾晨亮2008年將發展重心從上海遷往湖南。

茶餐廳餐飲需要因地制宜。在湖南的「花之林」，鍾晨亮將中餐定位為湘菜，聘當地廚師烹製，並提供台灣高山茶、鳳梨酥等茶水和小吃。本地化和特色化結合，讓「花之林」迅速打開市場。目前，鍾晨亮在湖南拓展150多家店，在大陸近500家店，遍布16個省市區。

新冠疫情讓擁有大量線下門店的花之林受到巨大衝擊。「爆發初期，經營很困難，沒有人敢出來喝茶吃飯，經過湖南省和長沙市兩級台辦協調，長沙總店的房東為我們免去了3個月的房租，真是雪中送炭。」鍾晨亮說，他們靠開展外賣業務撐過最困難時期，並做到零裁員、零關店、零拖欠工資，甚至在2020年新開8家門店。

如今，企業即將搬遷至新總部，鍾晨亮對未來發展有更具體的規劃：建立企業的倉儲中心，與優質的食材、用品廠商合作，將產品配送至大陸各地；開設面積較大、設施齊全的旗艦店，為消費者提供更好的服務；建立培訓基地，讓員工和加盟商均能够提升能力。

鍾晨亮表示，期待未來有更多台灣年輕人在大陸、在湖南就業創業。他建議，台青到大陸創業之前，更要做好市場調研，深入瞭解行業政策，再決定投資與否。

上海 創業 鳳梨酥

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