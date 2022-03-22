貴州太極村 抱團發展茶產業

又到採茶時節，貴州畢節市七星關區亮岩鎮太極村，上百名茶農提籃背簍，採摘「明前茶」。50歲的太極村村民張萬枝是其中一員，她說，去年通過採茶和管護古茶樹等，獲得的收入有2萬多元（人民幣，下同）。

新華社報導，太極村位於烏蒙山腹地，海拔在800至1300公尺之間，氣候溫和，適宜茶樹生長，村子裏樹齡上百年的古茶樹就有上萬株。「我們這裡種茶歷史悠久，茶文化濃厚，家裏來客人要『進門一杯茶，出門一杯茶』。」太極村村支書張磊說。

前些年，因為管護粗放、技術有限，加之市場認可度低，老百姓辛苦製成的毛茶一斤也就值10多元。村民們守著茶資源卻沒用好，一些人認為「茶葉不能當飯吃」，甚至砍樹枝來燒柴。

為了讓「好茶出山」，2015年，太極村開始轉變思路，摸索「生態+產業」發展道路。謝濤等幾名青年返鄉創業，成立七星關區太極茶葉種植農機服務專業合作社，帶動村民「抱團」管護古茶樹、發展茶產業。

謝濤表示，合作社從太極村和周圍幾個村，以每棵800元左右的價格，買下2萬餘棵古茶樹的經營權。為了保證茶葉品質，還聘專業技術人員對農戶進行指導。

為壯大產業、開發特色茶產品，謝濤的創業團隊還成立公司，建成集生產、加工、銷售、科研於一體的5000餘平方公尺廠房，投用60餘台設備。