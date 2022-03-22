大陸國家能源局：新型儲能發展 3年後步入規模化

大陸國家能源局近日發布「『十四五』新型儲能發展實施方案」提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件。新型儲能技術創新能力顯著提高，核心技術裝備自主可控水準大幅提升，標準體系基本完善，產業體系日趨完備，市場環境和商業模式基本成熟。

其中，電化學儲能技術性能進一步提升，系統成本降低30%以上；火電與核電機組抽汽蓄能等依託常規電源的新型儲能技術、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術實現工程化應用；兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術逐步成熟；氫儲能、熱（冷）儲能等長時間尺度儲能技術取得突破。

到2030年，新型儲能全面市場化發展。新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創新和產業水平穩居全球前列，市場機制、商業模式、標準體系成熟健全，與電力系統各環節深度融合發展，基本滿足構建新型電力系統需求，全面支撐能源領域碳達峰目標如期實現。

據澎湃新聞，「方案」還要求，加大力度發展電源側新型儲能。推動系統友好型新能源電站建設。在新能源資源富集地區，如內蒙古、新疆、甘肅、青海等，以及其他新能源高滲透率地區，重點布局一批配置合理新型儲能的系統友好型新能源電站，保障新能源高效消納利用，提升新能源並網友好性和容量支撐能力。

新型儲能是建設新型電力系統、推動能源綠色低碳轉型的重要裝備基礎和關鍵支撐技術，也是實現碳達峰、碳中和目標的重要支撐。2021年4月，大陸國家發展改革委、國家能源局已在「關於加快推動新型儲能發展的指導意見（徵求意見稿）」提出，到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3000萬千瓦以上。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求，成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。

根據CNESA全球儲能專案庫統計，截至2020年底，中國大陸已投運儲能專案累計裝機規模35.6吉瓦（1吉瓦=1百萬千瓦），占全球市場總規模的18.6%，同比增長9.8%。