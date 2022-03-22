港雇員月入中位數 升至1.87萬

香港政府統計處21日公布，2021年5月至6月香港雇員每月工資中位數為18700港元，較2020年同期中位數18400港元高1.6%，反映近兩年間雇員所收取的薪酬變化。

根據香港中通社報導，男性及女性雇員、所有職業組別，以及大部分年齡組別、教育程度和行業主類的雇員的每月工資中位數普遍錄得升幅。

月入最高的行業為教育及公共行政，中位數達3.02萬港元，物業管理、保安及清潔服務月入最低，為13000港元。

升幅最多的為資訊及通訊，較2020年同期高2.5%，中位數為2.43萬港元；跌幅最多的行業是零售業，較前一年同期跌1.7%，中位數為1.35萬港元。

2021年5月至6月，香港雇員每小時工資中位數為75.7港元，較前年同期中位數74.4港元高1.8%。當中，男性雇員的每小時工資中位數為84.4港元，女性雇員則為66.9港元。

按年齡組別分析，介乎35歲至44歲雇員每小時工資中位數最高，為85.3港元。有1.43萬名雇員時薪為最低工資要求的37.5港元，約2.05萬人低於38港元。