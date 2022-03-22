月內第2次 大陸央企接手恒大項目

深陷債務危機的中國恒大集團，一個月內再有第二個大型房地產開發項目，被大陸央企接手。工商登記資訊平台天眼查訊息顯示，恒大地產集團近日將南京恒澤房地產開發有限公司的30%股權，轉讓給中航信託股份有限公司，在此之前，雙方共同開發一項位於南京溧水區，總規模人民幣6,000萬元（約合新台幣2.7億元）的建案。

股權穿透訊息顯示，在恒大地產退出後，南京恒澤由深圳航橋投資合夥企業、中航信託分別持股70%和30%。由於中航信託持有深圳航橋投資合夥企業超過99%股份，也就是說，南京恒澤已由中航信託全盤接手。

公開資訊顯示，南京恒澤成立於2020年6月，恒大和中航信託曾共同對其增資，用於公司名下，位於南京溧水區一基地的房地產開發建設，計畫總金額為人民幣6,000萬元，原定2023年10月完工交付。

中航信託是中國銀保監會批准設立的非銀行金融機構，隸屬於特大型央企中國航空工業集團旗下。

除了南京恒澤外，上周恒大旗下公司持有的廣州南沙南光半島建設項目，也被發現大股東已變更為中航信託。該項目位於廣州最南端的萬頃沙板塊，占地面積高達23萬平方公尺，總建築面積約65萬平方公尺，預計打造成集住宅，商業中心、學校等於一體的住宅社區，規畫共40棟高層住宅、5,022戶，同樣計畫於2023年完工。