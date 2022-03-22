陸貸款市場報價利率 連2月持平

3月分的中國貸款市場報價利率（LPR）依然是按兵不動。21日，中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布的最新一期LPR數據顯示，1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，與上月持平。

中新社報導，中國民生銀行首席研究員溫彬表示，自今年1月下降之後，1年期LPR和5年期以上LPR連續第二個月保持不變。

溫彬認為，LPR報價持平，體現了中國大陸貨幣政策堅持穩健中性，保持戰略定力。大陸央行通過「逆回購」和「中期借貸便利（MLF）」的組合，保持市場流動性合理充裕。從外部來看，美聯儲加息落地，上調聯邦基金目標利率25個基點至0.25%-0.5%區間。目前，中美十年期國債收益率利差收窄至60多個基點，這或也是本月LPR未降息的一個原因。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，目前中國大陸LPR水平已經處於近3年歷史低位，再降LPR對助推經濟的邊際效果減弱，可持續性不高。未來，對重點領域精準扶持是施政目標，可觸達特定領域的結構性貨幣工具或將發揮更重要作用。另外，國際升息壓力、地緣衝突等不確定因素需要中國在貨幣政策上留有餘地。

儘管LPR持平，但大陸多地房貸利率出現近3年來最大單月降幅。貝殼研究院發布的重點城市主流房貸利率數據顯示，3月分，中國大陸103個重點城市主流首套房貸利率為5.34%，二套利率為5.60%，分別較上月回落13個、15個基點。3月房貸利率創2019年以來月度最大降幅，房貸環境趨於寬鬆。

據該機構統計，3月大陸103個城市房貸利率降幅較上月分別擴大4個、6個基點，當前利率接近2020年三季度的水平。103個城市中，82城房貸主流利率下調，其中，當月成都首套利率下調69個基點，回調幅度最大，二套房貸利率降低34個基點。