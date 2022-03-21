陸金融委會後3月LPR按兵不動 「雙降」空間仍在

大陸金融委上周會議後，市場寬鬆預期升溫，不過大陸央行仍選擇按兵不動，21日意外維持3月中期借貸便利（MLF）操作利率不變，本月一年和五年期以上貸款市場報價利率（LPR）也連續第二個月持平，繼續追隨MLF利率錨穩勢。

市場人士認為，俄烏戰爭以及歐美央行開始加息步伐，給大陸經濟帶來負面擾動，不過大陸通膨水準仍偏低，且疫情仍有反覆，經濟復甦力道不足，加上房市憂慮未減，在「以我為主」導向下，降準降息空間仍在，LPR下調進程也尚未結束。

路透報導，中信證券固定收益首席分析師明明表示，大陸央行1月以後也沒有下調基準利率也沒有降準，銀行目前的利差總體也還是比較比較窄，所以在這種情況下，LPR保持不動，是符合預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青和高級分析師馮琳認為，3月一年期和五年期LPR報價連續兩個月不動，主因是當月MLF利率保持不變，同時當月未現降準，加上近期市場利率水準邊際走高，報價行缺乏下調LPR報價的動力。

大陸央行21日公布的3月LPR顯示，一年期利率3.7%，五年期以上利率為4.6%，均與上個月持平。

民生銀行首席研究員溫彬表示，從內部來看，LPR報價持平，體現了貨幣政策堅持穩健中性，保持戰略定力；外部來看，美國聯準會加息落地，中美10年期國債收益率利差收窄至60多個基點，這或也是本月未降息的一個原因，不過整體上看，美國聯準會加息對大陸貨幣政策的掣肘相對有限。

近期在俄烏衝突、美國聯準會加息以及大陸部分地區疫情反彈等形勢下，大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴16日主持國務院金融穩定發展委員會，召開專題會議，強調堅持發展第一要務，切實振作第1季經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，釋放了穩增長的決心。

溫彬認為，當前全球通膨仍處於持續升溫中，對大陸形成輸入性通膨壓力，但就目前來看，CPI正處於較低水準，通膨水準溫和可控，也不會對貨幣政策形成較大掣肘。

明明預計，今年3、4月存在降準的可能性，如果未來貨幣政策有進一步寬鬆的話，LPR可能還會繼續下降。

王青和馮琳也指出，本輪LPR報價下調過程尚未結束，第2季存在10至15個基點的下調空間；在通膨形勢整體可控、人民幣匯率處於強勢的背景下，美國聯準會啟動加息，不會對境內貨幣政策邊際寬鬆形成實質性掣肘，「在當前局面下，下調MLF利率、進而帶動LPR報價下調，是降低銀行實際貸款利率的最直接手段。」