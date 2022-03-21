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華虹半導體擬上海科創板上市 發行規模553億元

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華虹半導體擬科創板A股上市，圖為華虹廠房。華虹半導體官網
華虹半導體擬科創板A股上市，圖為華虹廠房。華虹半導體官網

繼中芯國際回A股後，華虹半導體21日在港交所公布，董事會批准可能發行人民幣股份及在上海科創板上市的初步建議，發行規模為港幣150億元（新台幣553億元）。

消息發布後，華虹半導體午後開盤直線拉升，盤中最高漲幅近10%，近5個交易日持續反彈近30%。

華虹半導體表示，建議中的A股發行規模最多為已擴大後擴本25%。以華虹半導體港股21日中午市值港幣448億元，回A發行規模最多約港幣150億元（新台幣553億元）。

華虹半導體補充，建議仍取決於公司符合科創板的有關上市要求、市況、股東於本公司股東大會上批准及取得必要的監管批准。

華虹半導體主營半導體產品的生產及銷售，2021年第4季銷售收入達到5.3億美元，年增88.6%。公司表示，未來將加快推進12吋生產線總產能至94.5K的擴產，預計將於2022年第4季逐步釋放產能。

大陸財經微信公眾號「阿爾法工廠」報導，分析人士表示，半導體需求持續增長，特別是大陸市場高速增長的需求為公司帶來利潤的增長。市場持續缺芯（晶片），半導體製造廠商紛紛擴產。在行業景氣度不斷提升的同時，半導體境內競爭環境日趨激烈，要謹防持續擴產造成產能過剩。

華虹半導體21日在港交所公布，擬在上海科創板上市。公告截圖
華虹半導體21日在港交所公布，擬在上海科創板上市。公告截圖

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