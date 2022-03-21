華虹半導體擬上海科創板上市 發行規模553億元

繼中芯國際回A股後，華虹半導體21日在港交所公布，董事會批准可能發行人民幣股份及在上海科創板上市的初步建議，發行規模為港幣150億元（新台幣553億元）。

消息發布後，華虹半導體午後開盤直線拉升，盤中最高漲幅近10%，近5個交易日持續反彈近30%。

華虹半導體表示，建議中的A股發行規模最多為已擴大後擴本25%。以華虹半導體港股21日中午市值港幣448億元，回A發行規模最多約港幣150億元（新台幣553億元）。

華虹半導體補充，建議仍取決於公司符合科創板的有關上市要求、市況、股東於本公司股東大會上批准及取得必要的監管批准。

華虹半導體主營半導體產品的生產及銷售，2021年第4季銷售收入達到5.3億美元，年增88.6%。公司表示，未來將加快推進12吋生產線總產能至94.5K的擴產，預計將於2022年第4季逐步釋放產能。