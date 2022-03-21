江蘇首張台居民個體工商戶營業執照 在昆山頒發

在昆山市行政審批局市場准入窗口，台灣民眾陳由傑18日在提交相關資料後，經過審核，僅10分鐘就完成了審批流程，當場領到營業執照，經營範圍包含紙製品製造等，屬於此次新增開放行業。

據江蘇衛視昆山台報導，陳由傑說：「以前只有24項，像我這個造紙和紙製品加工是不可以申領個體工商戶執照的，如果要申請，要走外商企業的審批流程，時間長、手續複雜、稅率和門檻都比較高，現在新政策發布，我們方便了很多。」

昆山市融媒體中心旗下第一昆山報導，大陸國台辦、商務部、市場監督管理總局16日聯合印發實施《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》，公布台灣居民在服貿創新發展試點地區申設個體工商戶的經營範圍，由24項大幅擴展至122項。

政策發布2天後，江蘇全省首張擴大經營範圍後的台灣居民個體營業執照，在蘇州昆山落戶。

昆山市台協會會長孫德聰表示，作為大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，目前已有500多家台灣個體戶在昆創業發展，相信在大環境大政策大趨勢的利多下，昆台交流會更加頻繁。新政策為廣大台胞特別是基層民眾、青年群體提供了更多就業創業機會。

台灣居民個體工商戶營業執照的快速頒出，是昆山市落實落細台胞「同等待遇」的又一見證。市委台辦主任趙姝表示，昆山將全力打造昆台融合發展升級版，持續打響「昆如意」營商服務品牌，不斷提升對台服務專業化水準，為台商台胞在昆學習、就業創業創造最便利條件、提供最舒心服務、營造最優越環境。