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恒大系3公司今早起停牌 未公布原因

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中國恒大、恒大汽車、恒大物業21日先後在港交所公告，21日上午9時起短暫停止買賣。路透
中國恒大、恒大汽車、恒大物業21日先後在港交所公告，21日上午9時起短暫停止買賣。路透

中國恒大、恒大汽車、恒大物業21日先後在港交所公告，21日上午9時起，短暫停止買賣。

中國恒大、恒大汽車還公告，與公司有關的所有結構性產品亦將同時短暫停止買賣。不過3家公司均未說明短暫停牌原因。

截至18日港股收盤，中國恒大漲8.55%，收港幣1.65元；恒大汽車漲12.82%，收港幣3.5元；恒大物業漲2.68%，收港幣2.3元。

澎湃新聞從天眼查查詢股權訊息時發現，恒大地產將在南京恒澤房地產開發的30%股權，17日轉讓給了中航信託。

在恒大地產集團退出之後，南京恒澤房地產開發的股東，為深圳航橋投資及中航信託，分別持股70%和30%。

資料顯示，南京恒澤房地產開發成立於2020年6月24日，經營範圍包括房地產開發經營一般項目、房地產評估、房地產諮詢及工程管理服務和物業管理。

中新經緯報導，恒大財富19日公告，本月繼續執行去年底發布的方案，在月底向每位投資人兌付人民幣8,000元；後續若無特殊公告，將沿襲去年的方案。

恒大 房地產 天眼

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