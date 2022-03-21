山腰國際鐵路 貨運穩定增長
雲南河口出入境邊防檢查站19日披露，今年以來，截至17日山腰國際聯運鐵路口岸共驗放國際聯運列車306列，累計完成貨物運輸92253噸，其中進口貨物34390噸，出口貨物57863噸。疫情發生以來，山腰國際聯運鐵路進出口貨運量保持穩定增長。
中新社報導，山腰國際聯運鐵路於1910年3月31日全線通車，是中國第一條國際鐵路，承擔著中國大陸與中南半島國家貨物流通的職能，是中國大陸西南地區與越南互聯互通的便捷通道。
河口出入境邊防檢查站通過落實獨立作戰單元、入境人員不下車、無接觸式人證對照、一日一次核酸檢測等系列防疫措施，確保邊境口岸安全穩定。在確保疫情零輸入的基礎上，該站有效保障了鐵礦、焦炭、硫磺、硫酸銨等進出口貨物安全暢通，全力助推地方經濟發展。
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