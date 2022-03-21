防城港 構建東協水產加工中心

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西防城港市農業農村局近日披露，防城港國家級沿海漁港經濟區近日獲批成為中國大陸首批15個創建國家級沿海漁港經濟區試點項目之一，未來將建成西南地區最大水產品冷鏈加工基地，並打造成為中國—東協國際性水產品貿易加工區域中心。

中新社報導，防城港市漁港經濟區包括企沙中心漁港、雙墩一級漁港、東興天鵝灣一級漁港，規劃優先發展產業基礎設施、水產品交易、冷鏈物流、水產品加工、休閒漁業等5個產業，推動形成集漁業生產、水產品交易、冷鏈物流、加工貿易等為特色的漁港經濟區。按照「一核兩港、一軸兩帶」的空間規劃布局，將重點發展企沙中心漁港、雙墩一級漁港和天鵝灣一級漁港。

其中「一核」指企沙中心漁港，規劃用地面積約4.5萬畝，主要發展遠洋捕撈、漁貨上岸、精深加工、冷鏈物流、水產品交易、文化旅遊等業態，吸引東協國家漁獲物上岸及落地加工，建成中國大陸西南地區最大水產品冷鏈加工基地，打造中國—東協海洋漁業經濟合作區。

防城港漁港經濟區一期（2021年至2023年）建設7個子項目，擬投入資金14.71億元（人民幣，下同）。據統計2021年，防城港市漁業產值超過81億元，水產品總產量55萬餘噸，漁業經濟總產值178億元。其中，防城港市漁港經濟區產值170億元。

東協

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