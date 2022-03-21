福建 建設海絲數據交匯節點

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

獲批「21世紀海上絲綢之路」核心區的福建，將探索建設中國海絲大數據中心，吸引境外地區互聯網數據中心業務向福建省遷移，打造海上絲綢之路數據交匯節點和閩台兩岸數據融通節點。

中新社報導，福建將推進數據中心和5G等新型基礎設施集約化、綠色化、智能化建設，支撐傳統行業、重點領域數位化轉型。到2025年底，福建全省數據中心標準機架數達15萬個，5G基站數達12萬個以上，基本形成綠色低碳、智能高效、技術先進的一體化數據中心和5G運行格局。

早在2019年，海絲衛星數據服務中心在福州市成立，具備大陸國產26顆衛星（遙感）數據的實時接收、存儲、處理、分發服務能力，數據覆蓋閩、浙、粵、桂、瓊、川及港澳台地區。

福建省電子信息集團正強化海洋綜合立體感知網、海洋衛星信息通信網、海洋衛星大數據雲平台建設，為「海絲」沿線國家和地區提供海洋感知、導航定位、災害預防、海洋通信等服務。

達華智能集團相關負責人表示，該公司通過海外投資併購、合作運營等模式，在東南亞、南亞、歐洲等主要國家嘗試廣泛布局衛星主站，建立以福建為核心節點，以印尼電信港、德國漢諾威電信港等為主要節點的全球衛星通信地面基礎設施，全面覆蓋「一帶一路」沿線國家；將為太平洋、印度洋等海域和沿岸國家提供寬帶衛星互聯互通服務。

截至目前，福建清潔能源裝機占比達57.95%。大陸國家電網福建省電力有限公司總經理蔡鴻賢認為，受「狹管效應」和季風氣候影響，台灣海峽擁有豐富的風能資源，足以成為福建綠色低碳發展的主要支柱。

福建省政府發展研究中心朱四海認為，風電、核電、光電等低碳、無碳能源，將培育控碳時代的福建新經濟增長極。

福建省發展和改革委員會官員表示，福建將發展面向車聯網、工業互聯網、智慧城市等應用場景的邊緣數據中心。同時，爭取部署大陸國家新型互聯網交換中心，支持廈門建設國際互聯網數據專用通道。

福建 省電 一帶一路

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