大陸多地簽發 對馬國RCEP原產證

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」18日起在馬來西亞生效，中馬雙方將相互實施協定稅率。湖南、廣西、福建海關18日簽發了首批對馬來西亞RCEP原產地證書。

中新社報導，今年1月1日以來，RCEP已先後在中國大陸、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、汶萊、柬埔寨、老撾（台灣稱為寮國）、新加坡等12國生效。

當天零時，邵陽海關為邵東市一批貨值48.9萬元（人民幣，下同）的五金工具簽發對馬來西亞RCEP原產地證書。同一時間，星沙海關也為一批貨值29.8萬元的金屬鋸條簽發原產地證書，預計為其節約關稅1.5萬元。

長沙海關表示，在RCEP協定下，中國大陸出口馬來西亞的加工水產品、可可、棉紗等，以及馬來西亞出口中國的農產品等，在中國—東協自貿區的基礎上可獲得新的關稅減免。

廣西一家公司辦理的鈦白粉出口業務18日完成海關申報手續後，在欽州港口岸裝船發往馬來西亞。這批鈦白粉在馬的進口關稅將從第11年開始逐年遞減至零關稅。

「中國—馬來西亞欽州產業園區」管理委員會副主任莫福文表示，隨著RCEP的實施，中馬欽州產業園區將成為中國大陸和馬來西亞跨境物流、貿易的重要平台。

以欽州港口岸為例，2021年經欽州港海關進出口馬來西亞商品達到70.8億元，同比增長26.8%，主要進出口商品有貓山王榴蓮、燕窩、咖啡等。2021年自欽州港口岸持原雙邊自貿協定進口馬來西亞原產地證享惠貨物4.2億元，累計減免稅款3942.7萬元，預計這一數值在RCEP生效後將繼續擴大。

福建當天為出口馬來西亞的一批貨值8.12萬美元的凍巴浪魚簽發首份RCEP中馬原產地證書。泉州海關相關官員說，在前期調研中，瞭解到正源水產有一批水產品意向出口馬來西亞，第一時間和企業申領人員提前通過「線上不見面」方式溝通，指導企業人員做好原產地證書申領。

截至3月17日，泉州海關已為87家企業簽發RCEP原產地證書401份，簽證貨值1.98億元，主要產品包括農產品、紡織品、樹脂製品、傘具、鞋類產品等，主要輸往日本、泰國、越南等國家。