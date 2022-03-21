湖南一帶一路 外貿額大增

據長沙海關日前披露資料顯示，今年前2個月，湖南與「一帶一路」沿線國家實現進出口255億元（人民幣，下同），增長31.2%，高於外貿整體增幅，占同期湖南進出口總值的33.2%。

新華社報導，「一帶一路」沿線國家是湖南省的重要貿易夥伴。數據顯示，前2個月，湖南對東協國家進出口148.4億元，增長46.4%，其中對馬來西亞、菲律賓、新加坡等主要貿易夥伴均保持兩位數以上增長。

根據長沙海關分析，湖南對「一帶一路」沿線國家外貿增幅高於整體增幅的原因在於逐步打造世界一流的工程機械產業集群、軌道交通裝備產業集群和中小航空發動機產業集群，優勢產業集群的蓬勃發展帶動了湖南對沿線國家貿易的高速發展。

前2個月，湖南對「一帶一路」沿線國家出口裝備製造業產品37.7億元，增長29.8%；出口軌道交通裝備1.3億元，增長435.4%；出口航空航天技術類產品增長33.4%。同時，湘南湘西作為產業轉移示範區也發揮了產業集群帶動作用，前2個月，湖南省對「一帶一路」沿線國家出口勞動密集型產品59.3億元，增長38.8%。

此外，「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」為中國大陸與東協國家「一帶一路」合作注入新動力。湖南出口的服裝等傳統勞動密集型產品，以及工程機械、新材料、手機零部件等新興產品，符合東協國家消費和基礎設施建設迅速增長的需求。