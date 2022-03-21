聽新聞
test
0:00 / 0:00

擇我所愛 「90後」創造逾7成新職業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「既然工作將占據我人生大部分時光，那選擇一個與自己合拍的職業，就十分重要。」懷著這樣的想法，「90後」的視頻博主「安州牧」，踏上了「新職人」之路。

中新社報導，近年來，隨著新業態、新經濟的出現，非標準化的辦公方式、自由的工作時間及新奇的工作內容吸引著「新職人」的目光，同時，「自我價值如何實現」也成了這屆年輕人在擇業中頻繁的提問。

自稱「歷史學裡最想拍電影」的安州牧，憑幽默生動的歷史科普類作品受網友青睞。安州牧說，其實真正成為「視頻博主」後並不比從前自由，反而更加忙碌，但他從未後悔這一選擇。「曾經作為打工人，我的成就感只來自於他人的肯定，這往往帶來了更多挫敗感。」安州牧坦言，如今他的得失感不再由他人決定，「悅己」擇業後，一切都變得甘之如飴。

數位經濟的持續發展，催生了新職業的誕生，細分化的市場與多樣化的消費需求，也拓寬了年輕人的擇業空間。

根據2021年發布的「2021年淘寶冷門新職業觀察」，玩偶醫生、直播間布景師、手機入殮師、製雲師等從興趣進化而成的職業不在少數。其中，超7成的新職業則是由「90後」創造出來的。

從婚禮策畫到打理民宿，北京女孩何思思的轉業方向是離開城市，投身山林。何思思表示，對於職業的選擇，她並不把收入放在首位，「金錢不能衡量我的價值，勇於追隨心之所向才是生活的真諦。」

與此同時，民宿經濟的向好趨勢也令何思思對自己的職業發展充滿信心。途家數據顯示，2021年，該平台上鄉村民宿訂單量同比增長了3成。何思思表示，即使未來回到北京，她也將繼續在該行業深耕。

陝西省社科院專家王曉勇認為，年輕人對職業的選擇體現著對個人價值的追求。他們擁有面對未知的勇氣，更有掌握其人生規畫的主動性。社會的發展為年輕人帶來許多新機遇，同時，年輕人也應通過不斷學習適應社會需要，提高自己的創造力與競爭力。

民宿

延伸閱讀

綠營兩派掃街車隊狹路相逢引論戰 李庭慧：願意致歉

綠島買免稅商品到管制區領貨影響動線 民代業者籲檢討

大數字／小資女、上班族 最願付費看劇

頂呱呱成年輕人冷門？老饕曝「關鍵真相」：熱門商品不受歡迎

相關新聞

大陸多地簽發 對馬國RCEP原產證

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」18日起在馬來西亞生效，中馬雙方將相互實施協定稅率。湖南、廣西、福建海關18日簽發了...

兩岸微流行／環保產業高速發展

大陸推行「碳達峰、碳中和」為環保企業帶來了新機遇，環保企業數量的增長印證著產業快速發展的趨勢。天眼查數據顯示，截至目前，...

香港官員為港股信心喊話

在新冠肺炎嚴峻和國際情勢緊張之際，港股上周大幅波動，為穩定市場信心，香港財政司長陳茂波昨（20）日發文指出，將透過組合拳...

六大明星學區房價暴跌

中國大陸本土新冠疫情「一波未平，一波又起」，對房市買氣也造成嚴重打擊，大陸北京、上海、深圳等一線城市，相繼推出政策打擊學...

網課風行 打破地段優勢

自新冠疫情爆發後，「網課（線上教學）」已成為中國大陸各級學校，應對疫情的一種常態化教學方式，卻也成為學區房價下跌主要原因...

擇我所愛 「90後」創造逾7成新職業

「既然工作將占據我人生大部分時光，那選擇一個與自己合拍的職業，就十分重要。」懷著這樣的想法，「90後」的視頻博主「安州牧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。