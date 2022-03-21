擇我所愛 「90後」創造逾7成新職業

「既然工作將占據我人生大部分時光，那選擇一個與自己合拍的職業，就十分重要。」懷著這樣的想法，「90後」的視頻博主「安州牧」，踏上了「新職人」之路。

中新社報導，近年來，隨著新業態、新經濟的出現，非標準化的辦公方式、自由的工作時間及新奇的工作內容吸引著「新職人」的目光，同時，「自我價值如何實現」也成了這屆年輕人在擇業中頻繁的提問。

自稱「歷史學裡最想拍電影」的安州牧，憑幽默生動的歷史科普類作品受網友青睞。安州牧說，其實真正成為「視頻博主」後並不比從前自由，反而更加忙碌，但他從未後悔這一選擇。「曾經作為打工人，我的成就感只來自於他人的肯定，這往往帶來了更多挫敗感。」安州牧坦言，如今他的得失感不再由他人決定，「悅己」擇業後，一切都變得甘之如飴。

數位經濟的持續發展，催生了新職業的誕生，細分化的市場與多樣化的消費需求，也拓寬了年輕人的擇業空間。

根據2021年發布的「2021年淘寶冷門新職業觀察」，玩偶醫生、直播間布景師、手機入殮師、製雲師等從興趣進化而成的職業不在少數。其中，超7成的新職業則是由「90後」創造出來的。

從婚禮策畫到打理民宿，北京女孩何思思的轉業方向是離開城市，投身山林。何思思表示，對於職業的選擇，她並不把收入放在首位，「金錢不能衡量我的價值，勇於追隨心之所向才是生活的真諦。」

與此同時，民宿經濟的向好趨勢也令何思思對自己的職業發展充滿信心。途家數據顯示，2021年，該平台上鄉村民宿訂單量同比增長了3成。何思思表示，即使未來回到北京，她也將繼續在該行業深耕。

陝西省社科院專家王曉勇認為，年輕人對職業的選擇體現著對個人價值的追求。他們擁有面對未知的勇氣，更有掌握其人生規畫的主動性。社會的發展為年輕人帶來許多新機遇，同時，年輕人也應通過不斷學習適應社會需要，提高自己的創造力與競爭力。