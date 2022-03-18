俄電信商：大陸手機在俄銷量翻倍

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸手機在俄銷量翻倍，圖為華為企業標誌。路透
大陸手機在俄銷量翻倍，圖為華為企業標誌。路透

俄羅斯知名電信商MTS發布，本月前兩周，大陸智慧手機的銷量比此前兩周增長一倍。

俄羅斯衛星通訊社報導，從今年2月28日到3月13日，華為智慧手機銷量增長300%、Vivo和Oppo手機銷量增長200%、中興手機增長100%、Realme增長80%。對小米手機的需求也出現急劇增加，但由於從2021年年底就開始出現短缺，MTS沒有統計小米的銷量。

Realme公司確認銷售增長，並表示預計還會進一步增長。Vivo指出，在俄羅斯的銷售出現「大幅度增長」，但沒有發布準確的數據。

俄羅斯家電零售商M.Video-Eldorado發言人表示，3月初，消費者對旗艦手機的需求高，後來他們也將注意力轉向中階智慧手機。

根據俄羅斯最大的IT分銷商之一Marvel-Distribution公司數據，與2月的數據相比，零售商對智慧手機的需求平均增長了兩倍。公司發言人塔拉紐克認為，由於價格很可能繼續上漲，近期的需求應會降低。

專家認為，大陸智慧手機出現需求增長是因為旗艦機型價格上漲以及一些高價機型已經缺貨。

從今年3月初開始，部分廠商暫停向俄羅斯供應智慧手機。美國蘋果公司3月2日宣布，暫停在俄商品銷售，Apple Pay和其他服務也已被限制。三星3月5日宣稱暫停向俄羅斯供應包括智慧手機和晶片在內的所有商品。

俄羅斯總統普亭2月24日宣布在烏克蘭採取特別軍事行動後，美國、歐盟等西方國家大幅升級對俄制裁措施，一系列跨國公司宣布離開俄羅斯市場，涉及物流、電影、數位設備、服裝、電商等多個行業。

俄羅斯 美國 電商

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