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高永崗「轉正」成中芯國際董事長 周子學辭任執行董事

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
高永崗「轉正」成中芯國際董事長，圖為高永崗於2020年7月6日出席中芯國際首次公開發行A股並在科創板上市網上投資者交流會。（取自上證路演中心）
高永崗「轉正」成中芯國際董事長，圖為高永崗於2020年7月6日出席中芯國際首次公開發行A股並在科創板上市網上投資者交流會。（取自上證路演中心）

中芯國際17日發布公告，代理董事長高永崗獲委任為中芯國際董事長，自3月17日起生效。同時，周子學因身體原因，辭任中芯國際執行董事職務，自2022年3月17日起生效。

公告指出，高永崗是在去年9月3日獲得任命成為中芯國際代理董事長一職，並擔任董事會提名委員會主席。此前，高永崗是中芯國際的執行董事、首席財務官兼公司秘書。

中國基金報報導，在高永崗正式轉正時，芯謀研究首席分析師顧文軍再度發文表示，希望中芯進入平穩、團結、發展的新階段。

顧文軍指出，在國際形勢敏感，外有制裁，國內新競爭對手不斷增加下，中芯國際必須以團結為首、大局為重、發展為要。

先前在周子學卸任董事長之際，顧文軍發文表示，周子學執掌中芯6年，完成了三大業績：一、推動中芯國際成功登陸科創板，解決未來中芯國際擴張的資金問題；二、過去六年，中芯業績實現了騰飛。根據年報，2015年中芯營收人民幣22.36億美元，到了2020年營收達到人民幣39.07億美元，六年來營收接近翻番。

顧文軍對接棒者高永崗也給予高度評價：「他企業出身，懂中芯、熟產業、強管理，也是張汝京之後第一位內部培養的董事長。在中芯外有制裁，內有壓力，內外承壓的關鍵時刻，這個安排慎重正確，意義重大。」

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