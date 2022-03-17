大陸快手提升國際化業務戰略地位 負責人卻離職了

大陸短影音平台快手17日召開國際化事業部全員會，宣布調整國際化事業部組織架構，事業部負責人仇廣宇因個人原因不再擔任國際化事業部負責人，並將於近期離職。

大陸「晚點LatePost」報導，未來，快手國際化事業部產運和商業化兩大板塊業務將直接向快手CEO程一笑報告。

據接近快手的人士分析，這樣的安排，意味著海外業務在快手戰略中的優先級獲得進一步提升。目前快手也再次啟動內部活水，為海外業務招募人才。

據了解，仇廣宇2020年8月加入快手。他曾在滴滴工作5年，負責過投融資、專車、國際化等業務，並於2019年8月升任滴滴國際事業部COO。

去年初，仇廣宇提出要在年底將快手在海外市場的DAU（日活躍用戶數）提升至1億，並希望能在三年內與抖音TikTok形成全球1：2的市場格局。當時，快手的全球DAU只有1000萬，而TikTok的全球MAU（月活躍用戶數）接近10億。

去年底，Kwai的日活躍用戶數達到6000萬左右，距離原定的1億目標仍有差距。與此同時，隨著公司在同年10月開始進行整體的降本增效，快手海外業務的主要發展方向從獲取新用戶轉變為透過精細化營運留住老用戶，進入新市場的計畫也被暫時叫停。

而快手國際化業務在今年的預算相比去年提供的人民幣120億元減少了25% 。與去年年底調整後的業務策略類似。

另一方面，快手也是大陸互聯網裁員潮中的一份子。澎湃新聞報導，快手從去年年底開啟較大範圍裁員，覆蓋電商、算法、國際化、商業化、遊戲、A站等多個業務部門，個別團隊裁員比例達到30%。