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受惠RCEP 雲南出口水果量值齊增
雲南昆明海關表示，今年以來，中老邊境磨憨口岸出口水果增幅明顯，猛臘海關共監管驗放出口水果3.3萬噸、貨值3.54億元（人民幣，下同），同比增長9.1%、23.3%，量值齊增。
中新社報導，雲南與泰國等東盟國家位於不同氣候帶，水果品種和收穫季節有差異，具有極強互補性，雲南的蘋果、柑橘、葡萄等在東盟國家受歡迎。在昆曼國際大通道的交通優勢下，雲南西雙版納州磨憨口岸成為全省新鮮水果出口的主要口岸之一，據統計，2021年經猛臘海關監管驗放出口到泰國的水果就達15萬噸、貨值20億元，位居雲南口岸之首。 自2022年1月1日「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式生效實施以來，原產地證書作為出口企業在海外快速通關和減免關稅的「紙黃金」，在外貿中發揮著重要作用，越來越多的企業享受到了政策紅利。
在RCEP生效實施的背景下，磨憨口岸出口水果增幅明顯，外向型經濟發展迸發出新的活力。今年以來，猛臘海關已累計簽發各類優惠原產地證書1263份，其中簽發RCEP原產地證書115份，涉及貨值2300萬元，預計為出口企業在外享受關稅減讓約260萬元；共監管驗放出口水果3.3萬噸、貨值3.54億元，同比增長9.1%、23.3%，量值齊增。
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