大陸召開反壟斷會議 倡公平競爭推動發展

為部署2022年的反壟斷工作，中國大陸17日召開全國市場監管系統反壟斷工作會議，指示要做好五方面工作，包括提高反壟斷法治化水平、提振市場預期和信心、穩定宏觀經濟和保障民生福祉、推進現代化監管體系建設和塑造競爭新優勢，將公平競爭的「軟實力」轉化為推動發展的「硬動力」。

據新華社報導，該會議由大陸國家市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長甘霖出席並發表談話。

會議首先列舉，2021年反壟斷工作取得積極成效，全國查處壟斷案件176件，罰沒金額人民幣235.86億元；審結經營者集中案件727件，附條件批准4件、禁止1件。

會議指出，去年，平台經濟競爭生態明顯優化，市場競爭環境穩步向好，準確釋放了規範和發展並重、穩增長促民生、公平公正監管的政策信號。

就2022年的反壟斷工作，該會議指出，要堅持「穩字當頭、穩中求進」，重點做好以下五方面工作：

一，聚焦提高反壟斷法治化水平，著力完善公平競爭法律制度體系，為市場主體提供更加清晰的行為指引；二，聚焦提振市場預期和信心，著力深化公平競爭政策實施，助力暢通國內大循環。

三，聚焦穩定宏觀經濟和保障民生福祉，著力加強重點領域反壟斷監管執法，將公平競爭的「軟實力」轉化為推動發展的「硬動力」；四，聚焦推進現代化監管體系建設，著力增強公平競爭治理能力，抓好隊伍建設；五，聚焦塑造我國（中國大陸）競爭新優勢，著力增強企業合規能力，提高競爭規則領域國際話語權。