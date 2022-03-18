東盟入關量猛增 廣西增設藥材進口口岸

廣西壯族自治區藥品監督管理局16日表示，中國國家藥品監督管理局、海關總署日前同意，增設廣西崇左市愛店口岸為藥材進口邊境口岸。

中新社報導，國家藥監局、海關總署公布「關於增設廣西壯族自治區崇左市愛店口岸為藥材進口邊境口岸的公告」顯示，今後，符合中國「進口藥材管理辦法」等有關規定的藥材，可經由愛店口岸進入中國市場，廣西崇左市市場監督管理局承擔愛店口岸進口藥材備案、組織檢驗和監督管理工作，廣西食品藥品檢驗所承擔對應的藥品檢驗工作。

廣西藥監局局長黃琛表示，近年來，隨著中國-東盟博覽會的舉辦，以及中國（廣西）自由貿易試驗區、防城港國際醫學開放試驗區建設的推進，中國-東盟藥品經貿合作快速發展，廣西逐漸成為東盟中藥材進口主通道，從廣西口岸入關的東盟中藥材品種和數量迅猛增長，2020年以來，總貨值連續2年居中國第一。

此前，廣西已擁有南寧、防城港東興、崇左憑祥、百色龍邦4個國家藥材進口口岸，進口藥材主要來自馬來西亞、印尼、柬埔寨等國。

此次獲批的崇左愛店口岸是中越邊境陸路一類口岸，與越南峙馬口岸相對，是中國通往越南海防直線距離最近的通道，目前，崇左—愛店口岸高速公路正在加快建設。