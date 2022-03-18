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提升貨運力 長沙首飛南美聖保羅

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著白俄羅斯航空的B747全貨機落地湖南長沙黃花國際機場，長沙至巴西聖保羅國際貨運航線正式開通。該航線由吉晟航空運營，是長沙開通的首條至南美洲的不定期貨運航線。

中新社報導，白俄羅斯航空公司計畫今年3月16日至年底，每周執飛1班，預計能為長沙黃花國際機場新增5000噸貨郵吞吐量。該洲際航線出港貨品結構主要為電商產品、醫藥品、機電產品、高新技術產品等高附加值貨物，進港貨物將是南美洲特色的水果、冰鮮、原材料、輕紡產品、消費品等。

聖保羅是巴西乃至南半球最大都市，也是南美洲最富裕的城市。長沙至聖保羅貨運航線的開通，是湖南機場提升國際航空貨運能力、穩定供應鏈部署的具體實踐。

2021年長沙機場完成旅客吞吐量1998.3萬人次，同比增長3.9%，時隔四年重返中部第一；航班運輸起降16.2萬架次，同比增長4.3%；貨郵吞吐量20.9萬噸，同比增長8.9%。

航線 南機場 白俄羅斯

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