廣西 積極打造東盟國際通道

廣西南寧市北部灣經濟區規劃建設管理辦公室副主任陳志剛17日表示，南寧市將全力推動以南寧國際鐵路港、中新南寧國際物流園為代表的西部陸海新通道重點項目建設提質增效，努力打造中國西部地區「公鐵海空」多式聯運的貨物集散中心、區域性綜合交通樞紐。 中新社報導，作為中國距離東盟最近的省會城市，南寧市位於西部陸海新通道核心覆蓋區，是重要節點城市和物流樞紐。位於南寧鐵路樞紐貨運核心節點的南寧國際鐵路港總投資估算約130億元（人民幣，下同），用地規模為6402畝。

陳志剛表示，中新南寧國際物流園項目總投資逾100億元，規劃用地約4273畝。目前，新中保稅智慧園(AB地塊)、科創苑一期「東盟多式聯運智慧產業城」項目已建成投入使用。中新南寧國際物流園跨境引領帶動作用明顯。項目自運營以來，貨運中轉量累計超過130萬噸。中新南寧國際物流園預計2025年完成全部建設。

毗鄰越南的廣西崇左市邊境線長533公里，被稱為「打開門就是越南，走兩步就是東盟」。作為中國邊境口岸最多的城市，崇左市積極打造面向東盟國際大通道，RCEP重要陸路門戶。2021年，全市外貿進出口2127億元、佔廣西總值的36％。 中共崇左市委副書記韋朝暉表示，崇左市將加快推進南寧至憑祥城際鐵路、巴馬至憑祥高速公路等一批交通項目建設，力爭到2025年實現高速公路直通全市五個國家一類口岸，初步形成「鐵公水」多式聯運格局。南寧—崇左城際鐵路預計今年下半年建成通車。

2021年，廣西北部灣港開啟通航30萬噸級巨輪歷史，集裝箱吞吐量突破600萬標箱，海鐵聯運班列突破6000列。今年，廣西官方將開工建設平陸運河、黃桶至百色鐵路等項目列為工作計劃。廣西壯族自治區發展和改革委員會稱，廣西將推動北部灣國際門戶港擴能優服，優化通道運輸組織和提高物流效率，今年力爭新增集裝箱航線10條以上，加快建設南寧機場國際航空物流樞紐等項目。