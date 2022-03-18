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兩岸便捷樞紐 福州加速構建

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建至台灣的跨境海運運輸愈來愈方便、快速。每周兩次，「華航3」貨運班輪往返福州馬尾和台灣之間。這條2020年開通的福州馬尾-台灣跨境電商貨物海運直航專線，提供雙向直航的海運幹線物流服務。未來福建還將深化閩台航空郵件、快遞物流合作。

中新社報導，福建融達通供應鏈管理有限公司相關負責人表示，台灣消費者在電商平台下單後，大陸賣家將包裹通過物流發運至集運倉，監管中心申報清關後運到馬尾碼頭，再用海運幹線運到台灣的港口，清關後到達收貨場站，由台灣的物流公司配送到台灣消費者手上，最快只需要2天時間。而過去這一過程需要7到10天。

中新社報導，2021年，榕台跨境電商累計進出口交易額超30億元人民幣（下同）。對台跨境電商海運直航專線持續吸引兩岸跨境電商物品從福州中轉，截至目前已運行96個航次，實現出口跨境電商貨櫃2679個。

對台海運穩步發展，成為福州與台灣交通融合的一個縮影。「十三五」以來，福州琅岐綜合對台客運碼頭開通運營，台灣海峽兩岸海上客運票務平台正式啟用，「福州-台北」自主郵貨運輸航線運營穩定。

「十四五」期間，構建「對台門戶」成為福州市綜合交通運輸發展的目標。福州市人民政府辦公廳近日印發「福州市十四五綜合交通運輸發展專項規劃」提出，將打造「一樞紐兩門戶」為總體發展目標，即國際性綜合交通樞紐和對台門戶、海絲門戶。 　　

福州市官方表示，爭取五年投資完成1850億元。展望到2035年，福州將基本建成世界一流港口和航空樞紐，建成兩岸往來的便捷樞紐。　同時，福州將建設暢達高效的綜合立體交通，「十四五」期間將提升南北向沿海大通道通行能力，完善輻射內陸通道，並加快對台通道建設，有序推進與馬祖通橋前期工作。

福州市交通運輸局相關負責人表示，在建設世界一流港口的同時，福州也將拓展和豐富對台港航合作領域和內容，研究開通對台貨物滾裝航線。發揮羅源灣深水港優勢，拓展對台煤炭、鐵礦石等大宗散貨中轉和運輸業務。 　　

在客運便利化方面，福州將扶持培育閩台客運航線，推動增開福州至台中、高雄空中直航航線，推進與馬祖遊艇雙向直航，強化兩岸直航的中轉功能；在交通物流融合發展方面，加快形成經濟便捷的閩台物流新通道，拓展閩台海上貨運航線，增開兩岸集裝箱班輪航線和散雜貨不定期航線，擴大空中貨郵直航範圍，升級閩台郵件快件黃金通道，深化閩台航空郵件、快遞物流合作。

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