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陸證券業「降準」來了 但雷聲大雨點小

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
A股4月起將「股票類業務最低結算備付金」繳納比例自18%調降至16%。（路透）
A股4月起將「股票類業務最低結算備付金」繳納比例自18%調降至16%。（路透）

中國結算官網今（17）日發布，為降低市場資金成本，服務實體經濟健康發展，中國結算配合正在推進的貨銀對付（DVP）改革，將自2022年4月起將「股票類業務最低結算備付金」繳納比例自18%調降至16%。業內人士振奮：證券業「降準」來了。

大陸股票類業務最低結算備付金 ，是證券交割的準備金，台灣沒有特別針對股票類業務有這樣的要求。

北京商報報導，證券市場在消息傳出後，引發券商股一度沸騰，但截至收盤時僅7支券商股收漲。業內人士表示，此次比例下調可以起到活躍市場交易、提振市場信心的作用，但前提是市場交易量保持在一個較高的水平，在目前市場人氣相對較弱的情況下，這類優惠措施的實質作用則相對有限。

不過大陸證監會主席易會滿今日召開黨委會議強調，要堅持穩字當頭，進一步完善資本市場內生穩定機制，推進解決涉及資本市場預期、生態、環境等重點問題、敏感問題，全力維護市場平穩運行。

資本市場 實體經濟 北京

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