銷售額破億 網紅官員助農直播

曾因身披紅袍、策馬雪原「爆款」視頻走紅的新疆女幹部、現伊犁哈薩克自治州文化和旅遊局副局長賀嬌龍17日表示，截至目前已累計開展200多場助農直播，實現銷售額1.4億元人民幣，直接帶動2830人就業，間接帶動1萬餘戶農牧民增收致富。

賀嬌龍身披紅衣策馬雪原的場景令人印象深刻。（中國網）

中新社報導，新疆維吾爾自治區人民政府17日在北京舉辦涉疆新聞發佈會，並在會上視頻連線賀嬌龍，請她介紹帶領民眾通過直播帶貨增收的情況。 賀嬌龍說，2020年新冠疫情暴發後，伊犁州旅遊業和農副產品銷售都受到嚴重影響，州政府組織開展了「伊犁州、縣領導+頭部主播+產品」直播帶貨活動，引導領導幹部進駐網絡，宣傳旅遊資源、展銷農產品，賀嬌龍正是在那時從幕後轉到台前，成為一名兼職助農主播。當時她每天早晨7點開播，到上班時間前結束。

她說，「現在我們的視頻直播活動已涵蓋了全新疆蜂產業、林果業、薰衣草產業、農牧業等特色優勢產業」。

新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相在與賀嬌龍連線中表示，她策馬雪原、英姿颯爽，展現了新疆新時代婦女的美好形象，尤其是親自直播帶貨，為當地民眾增收致富做出卓有成效的努力。