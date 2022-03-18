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看好陸貨運 巴航將加強發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

巴西航空工業公司（巴航工業）日前表示，巴航工業看好中國航空貨運市場強勁增長的機會，將攜手合作夥伴，從客運向貨運拓展，以支持中國拓展航空貨運能力。

新華社報導，「中國在全球疫情期間有力支撐了全球供應鏈和產業鏈，航空貨運在其中愈發凸顯出重要價值。中國在十四五期間更高質量的發展，將為航空貨運等領域創造新市場和新機會。」巴航工業大中華區總裁郭青說。

中國航空貨運市場在全球市場中表現搶眼，其發展受到電子商務和物流領域需求的驅動，也顯示出獨特的需求和市場生態。

2021年，中國的快遞業務量達1083億件，比上年增長29.9%，包裹數量占全球一半以上。

郭青表示，中國國內國際雙循環相互促進的新發展格局，也推動航空貨運市場升級。消費升級推動包括航空冷鏈在內的物流發展，產業升級則將重構產業鏈的布局，需要更快速高效的航空物流保障。

他說，中國航空貨運市場發展新趨勢需要與之更匹配的貨機產品和服務。巴航工業最新啟動E系列飛機客改貨項目，旨在為市場提供高效靈活的跨界窄體全貨機解決方案，它們能夠提供快速連通二三線市場的服務，從大型航空貨運樞紐將貨物送達至最終目的地。

巴航工業預測顯示，未來20年，全球市場將需要約700架小型和跨界窄體貨機。其中中國市場的需求量為240架，占全球的34%。

中國民航局最新公布「十四五民用航空發展規劃」顯示，預計到2025年，民用運輸機場數量將達270個以上，保障航班起降1700萬架次。

民航局 疫情

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