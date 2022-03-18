陸開放首波快篩 下一個藍海？

大陸為因應近來暴增的疫情，討論已久的抗原檢測（快篩）方案正式出爐，「方案」的推出，被體外檢測市場普遍視為一個重大利好消息，甚至有人稱，抗原檢測可能是下一個千億級，甚至萬億級的「藍海」。

中新社報導，大陸在開放家庭自檢後，未來的市場可能有多大？寧波大世生命科技有限公司銷售總監唐柏林指出，經估算，抗原檢測試劑的生產成本大概只有幾元（人民幣，下同），未來，在大陸國內市場的銷售價格應該在10元人民幣（約45元台幣）左右，假設14億人口中只有大約二分之一要定期進行抗原自檢，這樣算下來，一年下來，也有上千億元的市場。

不過，他也表示，企業最看重的是家庭自檢市場，但這一市場的真正形成，還有賴於具體配套措施的制定與出台。大陸國家衛健委亦表示，抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群，一般人群不要隨意做抗原檢測。

此外，按國家法規，抗原檢測試劑屬體外診斷試劑第三類，也就是醫療器械中的最高審查級別，程序繁瑣，周期長，也需要臨床數據。

3月11日，大陸國家衛生健康委員會發布「關於印發新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）的通知」，（簡稱「方案」）。 華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院流行病與衛生統計學系教授魏晟指出，當下針對Omicron傳播快、隱匿性強，輕症或無症狀感染多，以及多數情況下源頭不明等特點，即時快速的檢測越來越重要，因此，適當放開抗原檢測，是為了滿足當前防控的需要。

根據「方案」，目前主要對三類人員開放抗原檢測：到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的人員；隔離觀察人員；有抗原自我檢測需求的社區居民。

一位專門從事核酸檢測的國家重點實驗室研究員表示，與核酸檢測相比，抗原檢測的主要優點是快速，操作簡便，但最大問題是靈敏度低，核酸檢測靈敏度是99.9％，而各國抗原檢測靈敏度要求一般是在80％以上。

大陸這波疫情來勢汹汹，各地新增本土病例均破千。現在開放抗原檢測，是因在Omicron流行帶來的防疫壓力下，為能實現「動態清零」目標，必須要更快地「早發現，早隔離」。一位縣級公衛機構前負責人指出，增加抗原檢測這個選項後，可以在很大程度上緩解基層的核酸檢測壓力。