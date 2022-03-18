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對RCEP進出口 占北京外貿2成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京海關17日發布統計數據顯示，2022年前2月，北京地區（含中央在京單位，下同）進出口總值5238.8億元（人民幣，下同），較2021年同期（下同）增長21.7%，高於同期全國增速8.4個百分點。其中，對RCEP國家進出口1050.8億元，增長10.2%。

中新社報導，今年前2月，北京地區進口4470.5億元，增長27.8%；出口768.3億元，下降4.9%。其中，對共建一帶一路國家進出口2816.5億元，增長26.5%，占同期北京地區進出口總值的53.8%。同期，北京地區對前5大貿易夥伴歐盟（不含英國）、美國、東盟、澳大利亞、沙烏地阿拉伯進出口保持增長。

2022年「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效，前2月北京對RCEP國家進出口1050.8億元，增長10.2%，占同期北京地區進出口總值的20.1%。 　　

據分析，北京地區進出口增長的主因是受初級產品價格上漲拉動。前2月北京地區進口原油、液態天然氣、煤及褐煤均價同比上漲49.3%、115.8%、157.6%；農產品中豆油、乳品、玉米、大豆、小麥進口均價分別上漲71.7%、56.1%、33.3%、30.5%、20%。 　　

今年前2月，北京電腦、積體電路等新一代信息技術產品出口激增：出口中央處理部件15.9億元，增長13.7倍；出口平板電腦25.6萬台，增加324.8倍；出口集成電路36.6億元，增長42%。

同期，北京地區醫藥健康產業外貿發展態勢良好，進口生物技術、生命科學技術、醫療儀器及器械相關產品32.3億元、117.9億元、30.8億元，分別增長57.9%、25.2%、28.1%。前2月，北京地區進口消費品597億元，增長6.9%，占同期全國消費品進口總值的20.1%。

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