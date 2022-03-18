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上海外貿增溫 汽車手機出口成長
上海海關17日發布統計數據，今年前2個月，上海市實現進出口總值6745億元（人民幣，下同），比去年同期增長22%，高於13.3%的大陸全國平均水平。
數據顯示，今年前2個月，上海市對歐盟進出口1308.8億元，增長16.9%，占同期上海市進出口總值的19.4%；對東盟進出口911.1億元，增長17.9%，佔13.5%；對美國進出口837.3億元，增長11.5%，佔12.4%；對日本進出口632.7億元，增長8.6%，佔9.4%。
今年前2個月，上海市出口機電產品1947.5億元，增長25.1%，占同期上海市出口總值的69.7%。其中汽車出口210.7億元，增長2.4倍；手機出口141.6億元，增長2.9倍；鋰離子蓄電池出口23.7億元，增長近2倍。此外，勞動密集型產品出口309.3億元，增長4.2%。
進口方面，今年前2個月，上海市進口高新技術產品1176.3億元，增長16.9%，占同期上海市進口總值的29.8%。其中進口增幅較大的是集成電路和計量檢測分析自控儀器及器具，分別進口513.3億元、103.3億元，同比增長28.1%、10.6%。
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