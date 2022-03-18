快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海外貿增溫 汽車手機出口成長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關17日發布統計數據，今年前2個月，上海市實現進出口總值6745億元（人民幣，下同），比去年同期增長22%，高於13.3%的大陸全國平均水平。

數據顯示，今年前2個月，上海市對歐盟進出口1308.8億元，增長16.9%，占同期上海市進出口總值的19.4%；對東盟進出口911.1億元，增長17.9%，佔13.5%；對美國進出口837.3億元，增長11.5%，佔12.4%；對日本進出口632.7億元，增長8.6%，佔9.4%。

今年前2個月，上海市出口機電產品1947.5億元，增長25.1%，占同期上海市出口總值的69.7%。其中汽車出口210.7億元，增長2.4倍；手機出口141.6億元，增長2.9倍；鋰離子蓄電池出口23.7億元，增長近2倍。此外，勞動密集型產品出口309.3億元，增長4.2%。

進口方面，今年前2個月，上海市進口高新技術產品1176.3億元，增長16.9%，占同期上海市進口總值的29.8%。其中進口增幅較大的是集成電路和計量檢測分析自控儀器及器具，分別進口513.3億元、103.3億元，同比增長28.1%、10.6%。

上海 人民幣 海關

延伸閱讀

上海防疫優等生面臨補考 居民無奈不滿渴望自由

疫情升溫 陸媒：特斯拉上海廠今起停工兩天

寧波外貿成長 最大夥伴歐盟

將追責失職人員 上海專項調查華亭賓館集中隔離點

相關新聞

人行可能下調存款準備率

美國聯準會（Fed）於台灣時間17日凌晨2時宣布調高利率1碼，為2018年12月以來首次升息。分析師指出，大陸國務院金融...

阿里生活事業大裁員

針對阿里巴巴裁員傳聞，曾隸屬於「阿里系」的大陸科技媒體36氪17日報導證實，去年底至今，阿里巴巴集團的部分事業群持續進行...

銷售額破億 網紅官員助農直播

曾因身披紅袍、策馬雪原「爆款」視頻走紅的新疆女幹部、現伊犁哈薩克自治州文化和旅遊局副局長賀嬌龍17日表示，截至目前已累計...

兩岸靚人物／楊國福 打造麻辣燙第一股

麻辣燙是四川知名美食，也是大陸民眾心中經典的街邊小吃，直到2003年，東北人楊國福在哈爾濱市開設首家「楊國福」麻辣燙以來...

上海外貿增溫 汽車手機出口成長

上海海關17日發布統計數據，今年前2個月，上海市實現進出口總值6745億元（人民幣，下同），比去年同期增長22%，高於1...

對RCEP進出口 占北京外貿2成

北京海關17日發布統計數據顯示，2022年前2月，北京地區（含中央在京單位，下同）進出口總值5238.8億元（人民幣，下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。