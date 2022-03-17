高永崗「轉正」任中芯國際董事長 周子學退出管理層

在代理董事長一職半年後，中芯國際17日公告稱，高永崗獲委任為公司董事長，自即日起生效，同時，周子學因身體原因辭任公司執行董事職務，自2022年3月17日起生效。

近年中芯國際高層人士頻繁異動，廣受外界關注，其中曾任大陸工信部總經濟師的前董事長周子學，去年9月因個人身體原因辭任後，便由內部培養、財務背景出身的高永崗代理董事長一職，周則轉任執行董事，繼續留在中芯。

根據此次公告和中芯國際官網上管理團隊訊息，周子學辭任執行董事後，已未再擔任其他高層管理職位。

中芯國際公告表示，周子學已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請公司股東注意。董事會謹此對周子學於其任期內對公司作出的突出貢獻表示感謝。

據澎湃新聞報導，高永崗現年57歲，於2009年出任中芯國際非執行董事，於2013年6月17日調任為執行董事，2014年2月17日至今擔任中芯國際首席財務官，他亦擔任中芯國際數個子公司及參股公司的董事或董事長。

在加入中芯國際之前，高永崗曾經電信科學技術研究院總會計師、大唐電信集團財務有限公司董事長等職務，擁有超過30年的企業管理經驗，他還同時是中國會計學會常務理事、上海證券交易所科創板上市委員會委員等。

根據中芯國際官網資訊，高永崗現為董事長兼首席財務官，其他高層管理團隊還有聯合首席執行官趙海軍、聯合首席執行官梁孟松、執行副總裁周梅生和副總裁郭光莉。

大陸業內人士認為，高永崗接任董座，是較保守的安排，因為財務背景的人較沉穩，對數據敏感。但分析也指出，財務出身的他，對高科技管理和積體電路行業戰略布局的經歷，還需要更全面化和專業化。

另卸任的周子學，在2015年擔任中芯董事長前，長期在大陸工信部、信息產業部等工作，並在任內和中芯國際前董事長張文義遠赴南韓，招攬台積電前資深研發處長梁孟松入夥。