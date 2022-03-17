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前旗下媒體證實阿里巴巴大裁員 否認比例超過30%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
阿里巴巴大裁員訊息，遭曾投資過的媒體證實。（中新社）
阿里巴巴大裁員訊息，遭曾投資過的媒體證實。（中新社）

為應對中美監管夾殺，阿里巴巴近日遭爆料正在進行大規模裁員。對此，曾隸屬於「阿里系」的大陸科技媒體36氪17日報導證實，去年底至今，阿里巴巴的部分事業群持續進行人員縮減，尤其是生活服務領域最多裁員15%到20%，但核心電商領域仍將繼續招人，裁員人數也未達外傳的8萬人之多。

報導引述接近阿里巴巴的人士表示，近期集團一些事業部陸續收到裁員指令，變動最大的是餓了麼（外賣）、口碑（生活訊息服務）等本地生活業務和飛豬（旅遊出行）事業部。盒馬鮮生（零售超市）、淘菜菜（社區團購業務）和高德（地圖導航）也有一定比例的人員優化。

但報導強調，淘寶系電商業務並未受到波及，運營、研發等職位還在招聘中，阿里雲、菜鳥物流也不在此次裁員範圍。36氪指稱，外傳阿里巴巴裁員比例高達30%，但阿里員工超過25萬人，超過30%即接近8萬人，阿里內部人士認為，「這個數字太過誇張。」

為何在此時大裁員，報導指，因為阿里財季從每年4月開始計算，通常2月、3月都會集中進行績效考核和人才盤點，並指市場上對阿里裁員有過度反應的情況。

另一方面，裁員是為了優化結構，並對部分員工進行轉崗（轉換到其他部門）。其中，餓了麼裁員比例在15到20%之間，因為與競爭對手美團的市佔率，已經降到3:7，下一階段目標是穩紮穩打，受疫情影響的盒馬鮮生裁員比例則達20%較多，高階員工更有降薪30%的調整，另阿里本地生活業務的虧損，也推動上述業務的優化。

報導稱，阿里巴巴調整的邏輯是穩住電商大盤、收縮部分變現表現不佳的業務，下一步，阿里將重點發展自營業務和海外業務。

值得注意的是，阿里巴巴集團關聯企業螞蟻集團在2015年投資了36氪，支持其搭建創業者交流平台，持有約15.1%的股分，讓36氪成為所謂「阿里系」媒體中的一員。

惟近日螞蟻集團旗下投資主體API向美國證管會（SEC）提供的備案文件顯示，螞蟻集團已全部出售36氪公司的股份，這是繼今年1月減持眾安保險後，螞蟻集團再度縮減投資版圖。

對於阿里巴巴的裁員行動，路透曾引述消息人士指出，監管部門的打擊，加上經濟放緩，使大多數互聯網公司的銷售增長急劇放緩，股價驟跌，在大陸籌集新資和業務擴張更加艱難，迫使阿里巴巴和騰訊等公司尋找削減運營成本的方法。

事實上，自去年年初以來，阿里巴巴股票已經下跌約60%，不過，隨昨日大陸國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，對支持中概股、平台企業發展釋出利多，阿里巴巴集團港股連續兩日翻紅，17日收報港幣102元，漲幅12.77%。

電商 阿里巴巴集團 疫情

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