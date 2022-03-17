中美業務切割？ 自駕卡車「圖森未來」傳出售在陸業務

據路透17日消息，自動駕駛卡車初創公司圖森未來正準備出售其在中國的業務，以專注美國市場。但目前圖森未來官方還未對此回應。如果為真，圖森未來可能是全球自動駕駛廠上開啟中美業務切割的首家廠商。

該報導援引消息人士指出，圖森未來希望以10億美元的價格出售中國大陸業務，並已與包括私募股權公司博裕資本在內的幾位中國投資者接觸，以尋找潛在買家。他同時表示，出售中國業務的決定是「嚴格監管」的結果，並補充說圖森未來的業務有望在解決安全問題後「獨立發展」。

陸媒「車東西」分析，對於整個自動駕駛行業來說，這是會是個明確的信號，在美國著力限制中國大陸發展的大背景下，美國政府對自動駕駛行業，尤其是在美國進行研發、測試工作的中國自動駕駛公司的監管更加嚴格。

車東西指出，假如圖森未來對中美業務進行切割，勢必為多方權衡後的結果，而其他橫跨中美兩地進行業務的自動駕駛公司們，也是時候考慮如何進行業務切割，以應對未來大概率會發生的限制問題了。

事實上，2021年4月，圖森未來在首次公開募股中融資達13.5億美元，美國政府啓動調查。最終，在圖森未來上市數月後，美國政府對其展開了正式調查，而調查的重點則是其與大陸官方的關係。

不過，圖森未來首席行政和法律官Jim Mullen當時表示圖森未來在中美業務不同，因此美國分部並沒有與大陸團隊分享其自動駕駛卡車技術的源代碼或算法。大陸的業務更專注於港口的無人駕駛，而美國業務的重點是公路無人卡車運輸。

儘管如此，美國方面依舊會擔心圖森未來會將美國團隊研發的技術運用於其中國的業務，此外自駕技術也牽涉到地圖地形的採集等與國家發展相關的技術，因此很難逃脫監管的不確定因素。