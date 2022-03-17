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韓國樂天宣布關閉中國總部 加大對東南亞投資

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
樂天集團旗下商超陸續在大陸市場撤離。（取自搜狐新聞）
樂天集團旗下商超陸續在大陸市場撤離。（取自搜狐新聞）

因「限韓令」，在大陸市場被打入冷宮多年的樂天集團宣布，今年上半年將正式關閉中國總部，解散後將加大對東南亞地區國家的投資。

樂天集團是韓國五大集團之一，1994年進軍中國市場。旗下的樂天瑪特、樂天百貨等均在中國成立合資企業。樂天集團2012年在上海成立了中國總部樂天（中國）。

在韓劇熱燒，韓流推波助瀾下，樂天集團會長辛東彬曾將大陸作為核心戰略市場，除在上海成立中國總部，快速布局樂天瑪特、樂天百貨、樂天綜超、樂天便利店，並收購倉儲式賣場萬客隆擴大發展中國市場，收購大陸本土零售通路，壯大在中國市場事業版圖。

界面新聞報導，高峰期樂天瑪特在大陸開店數逾100家，主要布局在華東地區，此外，樂天百貨也於2008年在北京開出首家門店，擴大經營至瀋陽、成都等地。

但2016年因薩德事件影響，努力都付諸東流。因美國協助韓國部署薩德反導彈系統，大陸網購、零售通路全面下架韓國品牌，從韓風咖啡館、超市量販到電池廠陸續關門撤離。

樂天購物的財報顯示，僅2017年，樂天瑪特在華虧損達到2,680億韓圜。樂天百貨在中國市場業務逐年虧損，頻頻關店。樂天瑪特和樂天百貨2018年宣布告別中國，樂天七星飲料和樂天製果等食品公司也於2019年退出中國市場。

界面新聞引述據朝鮮日報報導，樂天集團相關負責人證實，集團從2021年底便開始討論清算，預計於今年上半年完成行政手續後，中國總部將正式關閉。韓國SBS電視台報導，解散中國總部後樂天集團將加大對東南亞地區國家的投資。

天眼查APP信息顯示，雖然樂天管理的公司狀態仍是存續，但已出現了註銷備案信息，清算組備案日期顯示為2021年10月29日，註銷原因為決議解散。另，在關閉上海總部的同時，據36氪報導，樂天集團考慮出售停滯四年的瀋陽樂天世界項目，出價至少為人民幣100億元。

上海 東南亞

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