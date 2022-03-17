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2022胡潤富豪榜 陸首富鍾睒睒跌出全球前十名

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
胡潤研究院於17日發布《2022胡潤全球富豪榜》。（取自胡潤研究院）
胡潤研究院於17日發布《2022胡潤全球富豪榜》。（取自胡潤研究院）

胡潤研究院於17日發布《2022胡潤全球富豪榜》，特斯拉執行長馬斯克以身價人民幣1.29兆元連續第二年成為世界首富，比去年增長4%。大陸農夫山泉創辦人鐘睒睒財富雖下降近人民幣1,000億元，跌出全球前十大富豪榜，位居第15名，但仍以人民幣4,550億元蟬聯中國大陸首富。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，雖然疫情還沒有結束，加上俄烏戰爭的影響，今年落榜了300多人，相當於一天一人，但隨著全球數位經濟的發展，加上科技創新，以及通貨膨脹，還是有近500人新上榜，全球身價10億美元的企業家總人數再創歷史新高，達到近3,400人。

中國大陸以1,133位10億美元級企業家蟬聯第一，比去年增加75人，其次是美國的716位，增加了20人。中國和美國佔世界的55%。印度排名第三，有215位，增加了38人。英國超過德國，以150位排名第四。不過在落榜人數337人中也以中國大陸最多，達160人，其次是美國的32人，俄羅斯13人

在中國大陸富豪榜部分，字節跳動創辦人張一鳴從去年的第五名上升至第二名，但他的財富保持不變，為人民幣3,400億元；寧德時代的曾毓群從去年的第11名上升至第3名，財富增長了人民幣1,000多億元，達到人民幣3,350億元

此外，去年排名第二的騰訊董事長馬化騰財富減少了人民幣1,500億元，以人民幣3,300億元位列第四。去年第三的黃崢財富減少了人民幣3,000多億元，以人民幣1,450億元排名第26位。去年第四的馬雲財富減少了人民幣1,000多億，以人民幣2,350億元位列第五。2015年以來，「二馬」第一次都跌出中國大陸富豪前三名

胡潤介紹，從今年財富增長較快的企業家來看，他們主要來自「雙碳」政策利好的新能源行業、生物科技行業、奢侈品行業、半導體行業、軟體與服務行業等；而今年財富下降較多的企業家主要來自中國的互聯網行業、房地產行業、教育行業、仿製藥行業、電子煙行業與俄羅斯的企業家等等。

胡潤研究院也指出，雖然俄烏戰爭和新冠肺炎疫情對經濟造成了影響，但全球10億美元級企業家的總財富仍比去年增長4%，達到人民幣96兆元。

人民幣 俄烏戰爭

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